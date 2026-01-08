Gobierno y oposición coinciden en el "paso necesario" dado por Venezuela con la liberación de los presos españoles

Los detalles Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han concordado en apuntar que el Ejecutivo venezolano "va en buena dirección" con la decisión adoptada este jueves de liberar a un "número importante" de presos.

Pocas veces han coincidido el Gobierno y la oposición española a la hora de abordar una noticia ya sea nacional o internacional, pero la liberación de los seis españoles encarcelados en Venezuela ha hecho a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo concordar en que el país latinoamericano está dando los pasos en la dirección correcta.

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha desvelado en una comparecencia la liberación de un "número importante" de presos, aunque no ha detallado una cantidad exacta de ciudadanos que serán excarcelados. El presidente del Parlamento ha señalado que se tiene que tomar este "gesto unilateral" como una "amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica".

Más tarde, laSexta ha podido confirmar que cinco de ellos son españoles que han sido liberados, mientras que una sexta persona nacional será liberada próximamente. Una noticia que han recibido con los brazos abiertos desde Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en X en el que ha celebrado la liberación de los seis españoles que se encontraban encarcelados en Venezuela. "Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos", ha aseverado.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado que el ministro José Manuel Albares ya se ha comunicado con los cinco españoles que ya han sido liberados y que el dispositivo necesario para que regresen a España ya se ha iniciado.

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas. El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente. España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela", ha publicado​.

Además, Albares ha citado el comunicado hecho por su Ministerio y ha festejado la "gran alegría" que supone "por ellos, por sus familias y por sus amigos".

Feijóo pide la liberación de "todos"

Por su parte, el líder del Partido Popular también ha utilizado sus redes sociales para festejar la liberación de los presos españoles: "En pocos días se ha descabezado el régimen chavista y presos políticos comienzan a salir de la cárcel. Se va en la buena dirección para lograr la Venezuela libre por la que durante tantos años luchamos y no pararemos hasta que sea una realidad completa".

Ahora bien, Feijóo ha exigido "la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos".

Por otro lado, también se ha hecho eco de la noticia el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien ha publicado un mensaje en X en el que ha celebrado la liberación de los seis españoles que estaban encarcelados en Venezuela.

"Alegría por la liberación de presos políticos en Venezuela, entre ellos dos vascos. Era una noticia que perseguíamos desde hace tiempo. Un cautiverio injusto y arbitrario. Ongi etorri", ha expresado.

