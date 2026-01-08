Vox guarda silencio tras su "júbilo" con Venezuela mientras el PP tira de evasivas y el Gobierno es contundente contra Trump

El contexto Tras la incursión estadounidense en Venezuela, la formación ultraderechista calificó la operación de "un día de júbilo". Solo unos días después, prefieren el silencio y argumentar que "no hay que posicionarse en todo".

La coherencia en el apoyo a Donald Trump presenta un desafío para Vox, que ha optado por el silencio ante la situación en Venezuela. Inicialmente, celebraron la detención de Nicolás Maduro, pero la reticencia surgió cuando Delcy Rodríguez asumió el mando, algo inesperado para Vox, que esperaba el respaldo de Trump a María Corina Machado. Jorge Buxadé sugirió que Rodríguez podría restaurar la democracia, reflejando la incertidumbre de Vox, que espera nuevas directrices de Trump. El PP, aunque evasivo, enfatiza la importancia de elecciones en Venezuela, mientras Pedro Sánchez condena la intervención militar de EE.UU., abogando por una relación equitativa con Europa.

Apoyar con coherencia las decisiones de Donald Trump es un reto imposible porque, muchas veces, implica una propia contradicción con lo dicho anteriormente. Por ello, Vox, tan lenguaraz en muchas ocasiones, llevan unos días sin hacer apenas declaraciones sobre la situación actual de Venezuela. El sábado, con la detención de Maduro, lo celebraban, pero cuando supieron que Delcy Rodríguez se quedaba al mando se ha hecho el silencio.

El pasado sábado, era un día de "júbilo". Así definía José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, la intervención de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro. No obstante, ese júbilo se ha transformado en silencio porque ejercer de eco del imprevisible Donald Trump, y mantener la coherencia, es más difícil que nunca.

"Sánchez está apoyando la continuidad del régimen de terror chavista. Y su amiga Delcy Rodríguez parece dispuesta a traer todavía más dolor al pueblo venezolano", decía Santiago Abascal tras la intervención de EEUU. No obstante, con lo que no contaban era con que la Casa Blanca no iba a apoyar a María Corina Machado, sino que iba a permitir que esa "amiga Delcy Rodríguez" fuera quien asumiera la presidencia interina en Venezuela.

Entonces, y con la decisión de Trump hecha, Vox aceptó esa posibilidad. "Delcy Rodríguez tiene que decidir si va a continuar con el sufrimiento del pueblo venezolano o si por el contrario va a ayudar a la restauración de la democracia en Venezuela", decía este lunes Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox.

Porque la bajada de pulgar de Trump con la oposición venezolana, también se vivió silenciosamente en Vox. Y eso a pesar de que el 3 de enero, Abascal retuiteó a María Corina Machado, y el partido parecía tener claro, que el próximo presidente de Venezuela debía ser Edmundo González.

Cambios continuos de discurso que han llevado al silencio ahora en Vox, a la espera de que Donald Trump marque de nuevo el discurso, y por ello han llegado a argumentar al ser preguntados que "no hay que posicionarse en todo".

Tibieza en el PP, contundencia en el Gobierno

Y el Partido Popular, aunque habla, responde con evasivas a si le parece bien o mal que Donald Trump deje a Delcy Rodríguez al mando de Venezuela. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha preferido centrarse en lo que es importante en el futuro de Venezuela.

"Nosotros no habrá visto críticas por parte del presidente. Lo que sí hemos pedido es que el futuro pase por unas elecciones generales porque aquí lo importante no es lo que piense Trump, lo que piense Sánchez... Lo importante son los venezolanos", ha afirmado.

Mientras tanto, Pedro Sánchez sí ha sido más contundente. Lo ha sido desde prácticamente el primer momento y no ha dudado en condenar la acción militar de Estados Unidos. Y, este jueves, ha hecho lo mismo para insistir en que la relación de Estados Unidos con Europa debe ser de igual a igual tras las amenazas expansionistas norteamericanas en Groenlandia.

"El atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual. Relación de igual a igual, y no de vasallaje, que se tiene que producir entre Norteamérica y Europa", ha señalado.

