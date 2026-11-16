Colau condiciona una posible coalición con Sánchez a un primer decreto que "estabilice el alquiler y baje los precios"

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un acto de campaña, este lunes en Madrid.

Los detalles La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio ha afirmado que "las viviendas tienen que ser usadas como vivienda". Tras esto, ha asegurado que "este va a ser el caballo de batalla del próximo gobierno progresista".

Ada Colau, candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio, ha condicionado una posible coalición con el PSOE a la aprobación de un decreto que estabilice y reduzca los precios del alquiler. Colau subraya que la vivienda debe ser utilizada como tal y considera este tema el principal desafío del próximo gobierno progresista. En un encuentro en el Museo La Neomudéjar de Madrid, destacó la importancia de votar a quienes enfrenten a los especuladores y defendió que la lucha contra la extrema derecha debe incluir medidas valientes contra los fondos buitres. Colau criticó el bipartidismo por convertir la vivienda en mercancía y recordó que en Barcelona, pese a las limitaciones legales, se intentó regular los alquileres.

Ada Colau, candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio, ha condicionado este lunes una posible coalición con el PSOE a un primer decreto que "estabilice el alquiler y baje los precios". "Ayer Sánchez dijo que le gustaría que yo estuviera en el Consejo de Ministros, para que el Frente Amplio esté en un Consejo de Ministros, el primer decreto es de estabilizar los precios de alquiler y baje los precios", ha afirmado.

Colau ha afirmado que "las viviendas tienen que ser usadas como vivienda". Tras esto, ha asegurado que "este va a ser el caballo de batalla del próximo gobierno progresista". Así lo ha dicho en una conversación junto a Alejandra Jacinto y Rita Maestre sobre vivienda en 'Un podcast como una casa', grabado en directo desde el Museo La Neomudéjar de Madrid.

"En los próximos días vamos a escuchar la interpelación al voto útil. La máxima utilidad del voto es votar a quien se va a enfrentar a los especuladores y enfrentar el derecho a la vivienda", ha expresado.

También ha reclamado a los socialistas que deben entender que luchar contra la extrema derecha tiene que ser "valiente" y "enfrentarse a los fondos buitres de una vez por todas" para hacer efectivo, sin "excusas", el derecho a la vivienda.

La candidata ha afirmado que "la gente organizada es quien ha puesto el tema sobre la mesa y quien hace que se hable de los desahucios y todo eso ha ido a más". "Los activistas sabemos lo duro que es pelear los desahucios, negociación a negociación", ha agregado.

Así ha explicado que ella "en los últimos años había descartado volver a la primera línea", pero que ha dedicado 20 años a la vivienda "y cuando pasó lo de Maricarmen o el suicidio en Hospitalet con la movilización en la calle ya había que decir basta ya". "Y que todas estemos donde seamos más útiles", ha apuntado, y ha añadido que lo hace "con cierto vértigo pero con el sentido de responsabilidad". "Ahora es el momento y allí estaré para darlo todo", ha expresado.

Colau ha afirmado que "se ha permitido que se concentre la vivienda en muy pocas manos, que haya señores feudales. Pero estamos en el siglo XXI y estamos en una gran estafa de la gestión de la vivienda". Así, ha afirmado que "llevamos décadas de regulación a favor de los especuladores. El problema es que el bipartidismo es responsable de que la vivienda se haya convertido en una mercancía".

Así, ha asegurado que "el bipartidismo ha tenido complicidad". "Cada día la señora Ayuso poniendo alfombras rojas a los fondos buitre mientras ridiculiza a Maricarmen", ha expresado. Colau ha explicado que en Barcelona "llegamos al máximo dentro de nuestras competencias, pero había un límite legal y yo le pedí a Sánchez la regulación de los alquileres. Pasaron cinco años hasta que el PSOE lo aceptó", ha contado, y ha agregado que "si eso se hubiera hecho en 2019 no hubiéramos tenido una subida tan abusiva".

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