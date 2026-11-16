Los detalles Aunque este jueves Donald Trump se reúne con Xi Jinping, Vladímir Putin y hasta con Kim Jong Un, el presidente solo quería hablar de lo desgastada que está la Casa Blanca. Cuando la prensa ha intentado reconducir el tema, solo ha recibido malas palabras.

Este jueves, Donald Trump tiene previsto visitar China para reunirse con Xi Jinping y Vladímir Putin, y posiblemente con Kim Jong Un. A pesar de su apretada agenda internacional, Trump está obsesionado con el estado arquitectónico de la Casa Blanca, especialmente con sus piedras, lo que utiliza como excusa para atacar a los periodistas. Durante una conferencia, Trump se centró en el estado de las piedras, ignorando preguntas relevantes y lanzando insultos a una periodista de NBC, a quien llamó "patética" y "sin talento". Además, evadió hablar sobre temas importantes, como un posible atentado de Irán, amenazando a la periodista que lo interrogó.

Este jueves está previsto que Donald Trump visite China. Allí, se reunirá con Xi Jinping y con Vladímir Putin. Hasta podría verse con Kim Jong Un, el líder de Corea del Norte. Y pese a su intensa agenda internacional, el presidente de los Estados Unidos está obsesionado con el estado arquitectónico de la Casa Blanca. En concreto, con sus piedras. Excusas para atacar, un día más, a los periodistas.

Porque si de algo le apetecía hablar este lunes al presidente Trump era de la piedra. Sí, han escuchado bien. "La piedra... ¿Ves la piedra? Hay 50 cámaras sobre ella. La piedra estaba muy rota", ha dicho. La piedra del suelo, la piedra de las columnas... porque lo que le importaba era que "la piedra estaba rota".

La única periodista que ha intentado reconducir el tema se ha llevado un insulto. "Eres patética", ha explotado Trump, aunque lamentablemente no es la primera vez que habla así a la prensa. "Tardé tiempo en hacerlo y perdedores como tú preguntan: '¿Por qué te centras en la Casa Blanca?'", ha añadido.

Y vuelta a la piedra. "La piedra debajo de ella estaba en mal estado", sigue explicando hasta que la periodista vuelve a preguntar. Es cuando Trump grita: "¡Escúchame!". Acto seguido, pasa de nuevo al ataque y al insulto. "Eso quiere decir que no tienes talento". "Esto no cuesta dinero. Es calderilla. Se llama talento. Tú no tienes talento. No sabes qué es una columna rota". La periodista vapuleada es una reportera negra de la cadena 'NBC'.

Sobre lo que va a hablar con el presidente chino, Trump responde esto: "Le preguntaré lo que quiera preguntarle. No tendrás que saberlo". Al interrogarle por un posible atentado por parte de Irán, Trump amenaza a la periodista: "Estoy preocupado por ti, porque si me atrapan, tú también te vas. Ten cuidado".

Porque este lunes el presidente Donald Trump solo quería hablar del estado de la Casa Blanca, de que "el yeso exterior se está cayendo de la pared".

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