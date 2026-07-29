La declaración de Miguel Ricart que permitió localizar el escondite de Antonio Anglés: "Encontraron excrementos tibios"

Una llamada realizada a la vivienda de la familia Anglés escondía instrucciones para el fugitivo. Miguel Ricart acabó desvelando su significado durante los interrogatorios, permitiendo a los agentes localizar un escondite del que Antonio Anglés acababa de marcharse.

Mientras la Guardia Civil registraba la casa de la familia Anglés, el teléfono de la vivienda sonó de forma inesperada. Al otro lado de la línea, un hombre se dirigía a Kelly, hermana de Antonio Anglés, sin saber que los agentes estaban presentes.

"Kelly, soy yo, Rubén. Cuando venga, le dices al 'El Rubio' que vaya donde está el plato y la maneta de la moto. Que traiga los dos sacos de dormir y los Kellogg's y la leche que hay encima de la nevera. ¿Sabes?, lo antes posible", decía el interlocutor.

En ese momento, Miguel Ricart se encontraba en la vivienda y reconoció ante los agentes que él era "El Rubio". Aquella misma noche fue trasladado a comisaría para ser interrogado y, al día siguiente, acabó revelando el significado del mensaje.

Según explicó, la moto mencionada en la conversación pertenecía a Antonio Anglés. "Era una moto robada que usaron durante el verano y que la tenían en una caseta de Alborache". Con esa información, la Guardia Civil se desplazó de inmediato hasta el lugar, aunque ya era demasiado tarde.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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