Sánchez anuncia que el rey hará una visita a Ceuta "cuando se den las condiciones para ello"

Los detalles Sin concretar fechas y hablando de coordinación entre el Gobierno y Casa Real, Sánchez ha asegurado que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla "por fin".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el rey Felipe VI visitará Ceuta y Melilla, un hecho inédito desde que asumió el trono en 2014. Durante una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez afirmó que existen razones suficientes para que el monarca visite estas ciudades y que se está trabajando para coordinar el viaje con la Casa Real. Aunque no se han concretado fechas, el presidente aseguró que la visita se realizará cuando se den las condiciones adecuadas. Sánchez aprovechó para criticar al expresidente José María Aznar, quien visitó recientemente Ceuta, acusándolo de sembrar cizaña tanto en su etapa como presidente como después.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha desvelado un próximo viaje del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla, algo que el monarca no ha hecho desde que llegó al trono en 2014. "Creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla; eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer, pero también le digo que se va a hacer cuando se den las condiciones para ello", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

Así, ha añadido que el monarca lleva 20 años gobernando frente a los ocho que lleva él al frente del Ejecutivo. Y que esa vista se tendrá que "coordinar y trabajar" desde el Gobierno con la Casa Real.

Preguntado sobre fechas concretas, Sánchez se ha limitado a indicar que "cuando se den las condiciones para ello". Con todo, ha remarcado que "la visita se hará" pero ahora es necesario que el Gobierno y la Casa Real trabajen para coordinarla.

Además, el jefe del Ejecutivo ha destacado que él ha acudido más veces a ambas ciudades que algunos que van a "reivindicar" el islote Perejil, como el expresidente José María Aznar, como si aquel conflicto con Marruecos fuera "un hito histórico del que tengamos que sentirnos orgullosos".

Y ha aprovechado para criticar el papel de Aznar, que visitó Ceuta la semana pasada, porque en su opinión "estos que van a sembrar cizaña no han hecho otra cosa en la vida que sembrar cizaña, no solamente como expresidentes del gobierno, sino también como presidentes del Gobierno".

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