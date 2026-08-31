Sánchez, tajante ante las críticas sobre sus vacaciones en plena crisis migratoria: "He trabajado y he descansado. Es mi derecho"

¿Qué ha dicho? "He estado con mi familia y he disfrutado de ellos. Creo que es un derecho que tenemos los políticos siendo conscientes de que un presidente no desconecta", ha defendido Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió su derecho a descansar durante una entrevista en la Cadena SER, tras recibir críticas por sus vacaciones en Lanzarote en medio de la crisis migratoria en Ceuta. Sánchez visitó Ceuta un día después del asalto masivo de 80.000 migrantes, pero luego se fue de vacaciones con su familia. La oposición, especialmente el PP, criticó su gestión de la crisis, calificándola de insuficiente. La situación en Ceuta sigue siendo crítica, con unos 8.000 migrantes aún en la ciudad, lo que ha generado indignación entre los habitantes y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien considera inaceptable la actuación del Gobierno.

"He trabajado y he descansado. Ese es mi derecho". Así de tajante se ha mostrado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER al ser preguntado por sus vacaciones en plena crisis migratoria en Ceuta.

"Para la oposición yo no tendría ningún derecho a tener vacaciones ni a ser presidente del Gobierno. Pero me lo tomo con deportividad. He trabajado y he descansado, también ese es mi derecho. He estado con mi familia y he disfrutado de ellos. Creo que es un derecho que tenemos los políticos siendo conscientes de que un presidente no desconecta", ha defendido Sánchez.

Pedro Sánchez visitó Ceuta -acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- un día después del asalto masivo, cuando alrededor de 80.000 migrantes entraron en suelo ceutí.

Tras eso, el jefe del Ejecutivo se fue La Mareta, Lanzarote, para disfrutar de sus vacaciones junto a su familia. Esto le ha valido las críticas de la oposición, ya que mientras Sánchez descansaba en Lanzarote, Ceuta vivía una crisis migratoria sin precedentes.

Para el PP, esa forma de coordinar la crisis ha sido insuficiente. "Ahí sigue. En su hamaca, con sus bermudas", afirmó Cuca Gamarra. Incluso el propio Sánchez, en su día, recriminó a Mariano Rajoy algo parecido cuando el 'popular' era presidente del Gobierno: "Que pise el barro. Qué coño tiene que pasar en este país para que visite la Ribera del Ebro".

Un mes después de la entrada masiva, en torno a 8.000 migrantes continúan en una ciudad que dice estar al límite. La realidad es que la ciudad autónoma sigue colapsada.

Cientos de migrantes sigue viviendo en la calle, ya sea en cabañas cerca de las naves del Tarajal o en la playa, mientras que la filiación continúa con su lento avance que está llevando a la desesperación de los vecinos y del propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

"La ciudad se encuentra indignada porque entiende, y yo lo comparto, que es absolutamente injustificable, inexplicable e inaceptable el comportamiento que ha tenido el Gobierno de la nación", ha aseverado Vivas a laSexta.

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