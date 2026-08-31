Sánchez rebaja la tensión interna tras el choque entre Marlaska y Robles: "El CNI compartió informes de situación, pero no hubo información que advirtiera de la gravedad de la crisis"

Los detalles El líder del Ejecutivo ha negado "contradicciones" entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, admitiendo que hubo informes tanto del CNI como de la Policía Nacional los días previos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que aunque el CNI compartió informes, no hubo información que alertara sobre la magnitud de la crisis migratoria que se produjo el 30 y 31 de julio en Ceuta. Previamente, se realizaron reuniones debido al aumento de migrantes a nado, pero no se esperaba que 70.000 personas cruzaran la frontera. Sánchez negó contradicciones entre los ministros Marlaska y Robles, destacando que hubo informes del CNI y la Policía Nacional, pero sin prever la crisis. Además, aseguró que no hay indicios de participación marroquí en estos eventos y subrayó la positiva relación migratoria con Marruecos.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asegurado que el CNI "compartió informes" pero ha insistido en que "no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir" el 30 y 31 de julio.

Sánchez ha señalado que "los días previos" a la entrada masiva de migrantes se produjeron distintas reuniones entre la ciudad ceutí y las autoridades porque había subido la entrada de migrantes a nado, pero no de forma significativa.

Así, ha dicho que reforzaron los controles de fronteras, pero que nunca imaginaron que 70.000 personas pudieran cruzar la frontera a suelo ceutí.

De esta forma, el líder del Ejecutivo ha negado "contradicciones" entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, admitiendo que hubo informes tanto del CNI como de la Policía Nacional los días previos.

En una entrevista en la Cadena Ser, ha admitido que "algunas veces cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay", en referencia al choque entre los dos ministros, después de que Robles asegurara que el CNI alertó y de que Marlaska haya negado que se tuviera información previa de lo que iba a suceder.

"Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia", ha señalado el presidente, que ha admitido que hubo informes de este tipo tanto de este organismo como de la Policía Nacional los días previos, al tiempo que ha garantizado que "no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31".

"Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características", ha recalcado.

Sánchez afirma que no hay ninguna información que apunte a Marruecos

En cuanto a las causas de la entrada masiva los días 30 y 31 de julio, Sánchez ha asegurado que no existe "ninguna información" por parte de las Fuerzas de Seguridad, el CNI o incluso otros servicios de inteligencia que apunte a la "participación de una u otra forma" por las autoridades de Marruecos en esta crisis.

También ha enfatizado Sánchez que la relación bilateral con Marruecos, que tiene "mucho ángulos y aspectos" relevantes, en el ámbito de la migración es "francamente positiva", y ha recordado que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en la zona de Castillejos en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.

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