Aznar viaja a Ceuta en plena crisis migratoria: "La soberanía nacional no tiene vacaciones, una vez agredida solo cabe restaurarla"

Los detalles El expresidente del Gobierno asegura que el Gobierno debe devolver a Marruecos a todos los migrantes que siguen en la ciudad autónoma: "Quien ataca nuestras fronteras no puede permanecer en territorio nacional".

El expresidente José María Aznar visitó Ceuta en el aniversario de una crisis migratoria que vio la entrada de 80.000 personas a la ciudad. Tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Aznar instó al Gobierno a "recuperar el orden, la serenidad y la normalidad". Criticó la respuesta tardía del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de estar "de vacaciones". Aznar enfatizó que "Ceuta es España" y pidió fortalecer la frontera, subrayando que es la única linde entre Europa y África. Además, mostró su apoyo a las propuestas de Feijóo para devolver a los migrantes a Marruecos.

El expresidente José María Aznar se ha desplazado este jueves hasta Ceuta. Lo ha hecho en el momento en que se cumplen cuatro semanas del inicio de la mayor crisis migratoria que ha vivido la ciudad autónoma con la entrada de alrededor de 80.000 personas durante los días 30 y 31 de julio.

Tras visitar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el exlíder del Partido Popular ha comparecido ante los medios de comunicación para exigir al Gobierno "recuperar el orden, la serenidad y la normalidad".

"Quien ataca nuestras fronteras no puede permanecer en territorio nacional", ha asegurado Aznar, que ha mostrado su "apoyo a las propuestas de Feijóo", que lleva semanas insistiendo en la devolución a Marruecos de todos los migrantes que siguen en el enclave español.

Aznar ha asegurado que "en Ceuta se ha violado la integridad territorial de España", insistiendo en la tesis de que lo que se ha producido en la ciudad autónoma no es una crisis migratoria al uso, sino una invasión por parte de Marruecos.

Una "violación" de la integridad de España a la que, asegura, ha respondido tarde el Gobierno de Pedro Sánchez por estar "de vacaciones". "La soberanía nacional no tiene vacaciones, una vez agredida solo cabe restaurarla".

"Ceuta es España"

El histórico líder de la derecha española ha hecho énfasis en la necesidad de defender las ciudades autónomas, reclamadas históricamente por Marruecos. "Ceuta es España", ha reivindicado Aznar, que ha pedido al Gobierno terminar con la "incertidumbre" que, para él, supone para los ceutíes el hecho de que Marruecos siga anhelando la incorporación del enclave.

En consecuencia, Aznar ha concluido su discurso pidiendo el fortalecimiento de la frontera tanto al Gobierno de España como a las autoridades europeas, a las que ha recordado que se trata de la única linde entre Europa y África.

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