Sánchez, tajante sobre Ayuso: "Ha querido comprarse un 'aticazo' con la pasta de los madrileños y le han pillado"

Fotomontaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno lamenta la "impunidad" con la que actúa Ayuso, asegurando que el PP tiene "un problema serio". Además, pide a Feijóo que aclare qué sabía en abril sobre este inmueble.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la "impunidad" con la que, según él, actúa Isabel Díaz Ayuso al adquirir un lujoso ático con dinero público. Sánchez ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare su conocimiento sobre el asunto desde abril. En una entrevista en Cadena Ser, Sánchez ha señalado que el PP enfrenta un "problema serio" a menos que aplique una doble moral. Ha instado al partido a ser transparente y asumir responsabilidades, al igual que se le exige al PSOE. Además, ha cuestionado la rapidez judicial en casos que afectan a la izquierda, sugiriendo un trato desigual. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para no perderte la actualidad y el mejor contenido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado la "impunidad" con la que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, actúa al comprarse un "aticazo con la pasta de los madrileños" para vivir, a la vez que ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare "qué sabía" en abril sobre este inmueble.

Sánchez ha afirmado que a Ayuso "le han pillado" queriéndose comprar un ático con el dinero de los ciudadanos y ha subrayado que el PP tiene un "problema muy serio" con esta polémica, "a no ser, como siempre, que la ley del embudo sea lo que se aplique". "Muy ancho para otros y muy estrecho para uno", ha dicho en una entrevista en Cadena Ser.

En su opinión, el PP tiene que ejercer "transparencia y, en segundo lugar, rendición de cuentas", además de una "exigencia de responsabilidades" como las que la oposición le reclama a él por los casos de corrupción que han afectado al PSOE.

Ante la compra del ático, el presidente del Gobierno ha pedido responsabilidades al líder del PP después de que Feijóo afirmase que la Comunidad de Madrid ya le había comentado en abril que buscaba sede por obras en la Puerta del Sol.

"¿Qué sabía en abril?", ha espetado Sánchez, que ha señalado que la propia Ayuso dijo que "no sabía nada" sobre la compra del ático. Asimismo, ha reprochado a la presidenta madrileña la adquisición de un "aticazo con el dinero de los madrileños", de "400 metros" y con terraza", mientras su gobierno autonómico no aplica la ley de vivienda.

Dicho esto, el jefe del Ejecutivo también ha reprochado la "sensación de impunidad" con la que a su juicio "algunos dirigentes de la derecha actúan, y razones tienen para sentirse impunes". En cambio, Sánchez ha cuestionado la "celeridad" de los jueces con "algunas causas", en referencia velada a las que afectan a la izquierda. "Es bastante evidente. Esto no es una opinión, esto es un hecho", ha apostillado.

En este contexto, ha insistido en la "impunidad" sobre Ayuso que, por un lado, pone en Idealista su piso en venta y, en paralelo, le dice a una empresa que le compre un piso, "no cualquiera", porque "soy la presidenta de la Comunidad de Madrid".

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