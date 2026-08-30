Decenas de ceutíes vuelven a salir a la calle para reclamar una respuesta "eficaz" a la crisis y que "vuelva la normalidad" a su ciudad

Los detalles Los vecinos, cada vez más desesperados, mantienen sus concentraciones diarias para mostrar su enfado. Este domingo, cuando se cumple un mes de la entrada masiva, han vuelto a protestar.

Ceuta enfrenta una crisis límite que ha llevado a sus vecinos a manifestarse diariamente en busca de una respuesta eficaz. Estas protestas, mayormente pacíficas, reflejan la preocupación de los ceutíes por la pérdida de normalidad en sus calles. Este domingo, al cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes, decenas de personas marcharon con banderas de España reclamando el retorno a la normalidad. Los vecinos expresan su dolor y ansiedad, temiendo por la seguridad de sus hijos y lamentando la transformación de su ciudad. laSexta recoge testimonios de ciudadanos que sienten que han perdido la Ceuta que conocían.

Ceuta se encuentra al límite y, ante esta situación, sus vecinos mantienen sus manifestaciones diarias para pedir una respuesta eficaz a esta crisis. La mayoría de estas acciones se están llevando a cabo de forma pacífica y con la participación de muchos ceutíes, ciudadanos que están sufriendo día a día la pérdida de la normalidad en sus calles.

Este domingo, día en el que se cumple un mes desde la entrada masiva de migrantes, decenas de ceutíes han salido a la calle con banderas de España en una marcha pacífica en la que reclaman que "vuelva a la normalidad".

Los vecinos han contado a laSexta que están muy dolidos y que incluso tienen crisis de ansiedad e inseguridad a la hora de salir. No quieren que sus hijos vayan solos por la calle y temen especialmente la vuelta al colegio. Algunos incluso han expresado llorando que sienten un duelo porque consideran que están perdiendo su ciudad como la recordaban y lamentan que Ceuta ya no tiene nada que ver con lo que era antes de la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

"Me duele en el alma ver esta ciudad en la que me he criado y en la que yo no puedo criar a mis hijos con la misma libertad", ha declarado una mujer entre lágrimas, mientras que otra ha manifestado que las mujeres tienen "miedo a salir". "Nosotros tenemos miedo, angustia. Ahora empiezan los colegios. ¿Con qué seguridad van estos niños a clase?", se pregunta otra.

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