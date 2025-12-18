Ahora

Por mandato de la Audiencia Provincial

El juez Peinado archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid en la causa contra Begoña Gómez

Los detalles El magistrado adopta esta medida por mandato de la Audiencia Provincial de Madrid, que considera que no hay indicios del delito de malversación de caudales públicos por el que fue imputado.

El juez Juan Carlos Peinado archiva, por mandato de la Audiencia Provincial de Madrid, la causa contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, al que imputó por malversación de caudales públicos en la causa en la que investiga a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, al considerar que no hay indicios de ninguna irregularidad y que la investigación se basó en "meras especulaciones".

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de Martín Aguirre, al que se investigaba por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El magistrado asegura que, visto el contenido de la resolución de la Audiencia Provincial, "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".

La investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid se remonta al pasado mayo, cuando el juez Peinado admitió a trámite la querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre por ese presunto delito, por participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para asistir a la mujer del presidente del Gobierno desde "su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".

La Audiencia Provincial de Madrid estimó a principios de este mes de diciembre los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la imputación de Martín Aguirre. En consecuencia, revocó parcialmente el auto por el que se le imputó "al inadmitirse la querella formulada por la representación procesal del partido político Vox".

Para la Audiencia, "no consta que Martín supiera" nada

Los magistrados consideran que "no consta que (Martín) supiera" que Cristina Álvarez estuviera "excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", "tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad".

La Audiencia de Madrid ha estimado en consecuencia esos recursos, a los que se sumaron las defensas tanto de Gómez como de Álvarez, recordando que en junio se pronunció sobre que la investigación tenía que centrarse en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora han sido sobrepasadas para favorecer las supuestas irregularidades que se investigan en la causa contra la esposa de Sánchez.

