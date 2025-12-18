El PSOE promete mejorar el protocolo de acoso del partido para hacerlo "infalible"

¿Qué ha dicho? Pilar Bernabé ha insistido en que "los errores" se asumen, se corrigen, se pide perdón y de ellos "se aprende", asegurando que van a ser "ejemplarizantes" en este tema.

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que van a mejorar el protocolo del partido frente al acoso sexual para hacerlo "infalible", pero sobre todo van a ser "ejemplarizantes" para explicar a quienes no lo tienen cómo ponerlo en marcha y "proteger a las mujeres".

Así lo ha señalado en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, donde le ha presentado la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, quien ha señalado que Bernabé "es valiente, es incansable, es transversal y sobre todo es feminista", y ha reivindicado que "ha sido la alcaldesa de toda la provincia con la DANA" de 2024.

Bernabé ha insistido en que "los errores" se asumen, se corrigen, se pide perdón y de ellos "se aprende", y ha indicado que ahora están "saliendo casos en las filas de la derecha", donde la semana pasada "estaban sobreexcitados" con los casos del PSOE y ahora "están bajando el nivel".

De esta forma, tras apuntar que el "machismo estructural está en todas partes", ha destacado que "los partidos políticos son reflejo de la sociedad". "Nadie puede escapara a tener casos de acoso, machismo y acciones ofensivas a las mujeres", ha indicado, dejando claro que la cuestión está en "cómo se abordan".

Un momento que ha aprovechado para apuntar que el PSOE "ha puesto los mecanismos para abordarlo de la manera más contundente posible", a pesar de que las denuncias contra Paco Salazar se quedaron cinco meses en pausa, sin ser atendidas hasta que el caso se hizo público en medios de comunicación. "De los errores se aprende y el protocolo se puede corregir, pero ya existe", ha reiterado.

"Las mujeres socialistas y el PSOE vamos a volver a poner encima de la mesa un debate que existe, que en muchos casos se silencia y que hoy vamos a ayudar a que muchas mujeres levanten la voz", ha remarcado para concluir que "nosotros estamos dispuestos a liderarlo porque siempre lo hemos hecho".

El PSOE se enfrenta a una crisis interna al tener al menos cinco casos abiertos por acoso sexual. El primero fue el de Francisco Salazar por el supuesto acoso a varias mujeres en Moncloa. Esto provocó un cese posterior, el de su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández.

El último posible caso que se ha conocido es el del alcalde de Almussafes, en Valencia, suspendido de militancia a raíz de una denuncia. Igual que el secretario general del PSOE de Torremolinos, (Málaga), Antonio Navarro, o el alcalde Belalcázar, en Córdoba, Francisco Luis Fernández Rodríguez.

El PSOE, además, ha abierto un expediente a Javier Izquierdo, miembro de la ejecutiva socialista federal y exsenador por Valladolid. Y a José Tomé, que dimitió a medias: ha dejado la Presidencia de la Diputación de Lugo pero sigue de alcalde de Monforte de Lemos.

