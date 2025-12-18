La autopsia revela que Rob y Michele Reiner murieron por "heridas por objetos cortantes"

Los detalles Estas informaciones coinciden con las conclusiones que sacaron los agentes tras registrar la vivienda de la pareja en su casa del barrio de Brentwood. Un registro tras el cual fue detenido el hijo mediano de la familia, Nick Reiner.

El cineasta Rob Reiner y su mujer Michell murieron a causa de "múltiples heridas por objetos cortantes". Es la conclusión del médico forense del condado de Los Ángeles tras analizar el estado de los dos cuerpos, que fueron hallados sin vida el pasado 14 de diciembre. La autopsia ha determinado que la causa del fallecimiento de la pareja que "un homicidio" perpetrado por una tercera persona.

Esto coincide con las conclusiones que sacaron los agentes tras registrar la vivienda de la pareja en su casa del barrio de Brentwood, un registro tras el cual fue detenido el hijo mediano de la familia, Nick Reiner, de 32 años, como el principal acusado del asesinato de sus padres.

Al conocerse estos indicios por parte de las autoridades judiciales, Nick Reiner ha sido imputado por dos cargos de asesinato en primer grado que podrían conllevar una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, según ha comunicado la Fiscalía de Los Ángeles.

Las causas del crimen, por determinar

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron a Nick Reiner a acabar presuntamente con la vida de sus padres, aunque algunos allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en la noche del sábado en casa del comediante Conan O'Brien.

La pareja fue encontrada por su hija, que llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta.

