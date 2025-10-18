Barómetro laSexta | El 68,4% de los encuestados creen que el alto el fuego facilitará la paz entre Israel y Palestina

Los detalles En cuanto a partidos, en PP y Vox hay grandes esperanzas puestas con el alto el fuego, al igual que en el PSOE. En Sumar, sin embargo, el apoyo apenas llega al 27%.

Se cumple una semana del supuesto alto el fuego en Gaza, refrendado en Egipto, pero Israel continúa con los bombardeos. Según el barómetro de laSexta, un 83,6% de los encuestados valora positivamente esta tregua, especialmente entre los votantes del PP y Vox. En la izquierda, el 79,5% de los socialistas la respalda, mientras que en Sumar prevalece el escepticismo. El 68,4% cree que el alto el fuego facilitará la paz definitiva, con mayor optimismo en la derecha. Sobre el embargo de armas a Israel, un 52,2% apoya levantarlo, con un claro apoyo en el PP y Vox, mientras que PSOE y Sumar prefieren mantenerlo.

Se cumple una semana de esa aparente paz en Gaza. De ese supuesto alto el fuego refrendado en Egipto que no ha evitado que Israel siga bombardeando y matando en el enclave. Según el barómetro de laSexta, realizado con datos del Instituto Invymark, una gran mayoría de encuestados valora positivamente esta situación puesta en marcha con el plan de Trump para la Franja.

Así opina un 83,6% de los encuestados, que ven como algo positivo este alto el fuego para Gaza, mientras que un 16,4% considera que es algo negativo.

En cuanto a partidos políticos, es el PP donde hay mayor esperanza o euforia con el plan de Trump. Un 92,5% de los votantes 'populares' valora positivamente este alto el fuego en un porcentaje mayor al 91,7% de los simpatizantes de Vox. En la izquierda, el 79,5% de socialistas ven bien este alto el fuego, mientras que en Sumar el escepticismo es muy elevado y son el 61% de sus simpatizantes los que valoran de forma negativa este nuevo escenario.

Además, el 68,4% cree que este alto el fuego va a facilitar la paz definitiva entre israelíes y palestinos con, de nuevo, gran fe en la derecha. Es en Vox donde hay mayores esperanzas puestas, con el 81,1% considerando que el fin de la guerra está más cerca. En el PP lo ven así el 78,3% de los encuestados.

En el PSOE, por su parte, están de acuerdo con esta opción el 61,4% de los encuestados... pero en Sumar el apoyo casi ni supera el 27%. El 72,9% de los votantes de la formación de Yolanda Díaz que han participado en la encuesta cree que este alto el fuego no va a facilitar la paz.

La última cuestión sobre el genocidio de Israel se refiere al embargo de armas. Hay división, y un 52,2% de los encuestados optan por levantarlo. En cuanto a partidos, la brecha entre izquierda y derecha es de nuevo clara. En el PSOE y en Sumar creen que hay que mantener el embargo en un 10,2%, mientras que en el PP el apoyo para levantarlo es del 88,9%. En Vox, un 92,4%.

Israel sigue atacando

Una semana después de ese supuesto alto el fuego en Gaza, las autoridades de la Franja han recuperado nueve cadáveres después de un bombardeo de Israel a un minibús en Zeitún. Además, la entrega de cadáveres por parte de uno y de otro está siendo un punto de gran conflicto. En Gaza han denunciado el estado de los cuerpos, mientras que los de Netanyahu dudan de Hamás.

