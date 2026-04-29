Jorge Azcón es investido presidente de Aragón gracias a los votos de Vox y con la polémica prioridad nacional en el foco

Los detalles Azcón ha sido reelegido pese al rechazo de todos los grupos de la oposición: PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.

Jorge Azcón, líder del PP aragonés, ha sido reelegido presidente de Aragón con el apoyo de Vox, formando su segundo gobierno. Azcón logró una mayoría amplia con 39 de los 67 escaños del parlamento aragonés, gracias a los 26 escaños del PP y 13 de Vox, ya que una diputada de Vox estaba ausente. El acuerdo de gobierno incluye la "prioridad nacional" en servicios y otorga a Vox tres consejerías, una vicepresidencia, el senador autonómico y la vicepresidencia de las Cortes. Azcón destacó su compromiso de mejorar la calidad de vida de los aragoneses y agradeció su confianza.

El líder del PP aragonés, Jorge Azcón, ha sido reelegido presidente de Aragón para encabezar su segundo Gobierno con apoyo de Vox, tras su acuerdo para entrar en el gabinete, y el rechazo de todos los grupos de la oposición: PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.

En esta ocasión, Azcón ha contado con una amplia mayoría al sumar 39 de los 67 escaños del parlamento aragonés, los 26 del PP y 13 de los 14 Vox, ya que la diputada María Lorena García estaba ausente por una intervención quirúrgica.

La investidura es posible tras alcanzar un acuerdo de Gobierno en el que el PP asume la polémica "prioridad nacional" en el acceso a los servicios, mientras que los de Santiago Abascal obtienen tres de las nueve consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, el senador autonómico y la vicepresidencia de las Cortes.

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha defendido el pacto firmado con el PP para el gobierno autonómico, al que su partido vuelve "más fuerte", y que permitirá abrir una "nueva etapa de ilusión", pero ha advertido de que "no es un cheque en blanco" y exigirán su cumplimiento "íntegro".

En la segunda sesión del pleno de investidura, Nolasco ha asegurado que el acuerdo firmado en Aragón "no es la meta", sino el punto de partida de lo que Vox quiere para el conjunto de España. Azcón en su réplica ha aseverado que la experiencia en el gobierno "mejora el gobierno" y que lo de que "las segundas partes nunca fueron buenas" "está hecho para el cine y no para la política".

Ha insistido en que el pleno de investidura es una "meta volante" y que ahora empieza de verdad la carrera, porque lo importante es que se gobierne "bien" y la prioridad absoluta es "la democracia", el respeto de las reglas de juego y la legalidad, que permiten establecer prioridades políticas y defender España y Aragón.

Nolasco, por su parte, ha recordado que el acuerdo tiene dos partidos, dos electorados y un objetivo común, "servir a Aragón y a España", y ha asegurado que no van "a pedir perdón" por defender la "prioridad nacional" ni que quien ha nacido, trabajado, cotizado y cuidado de sus hijos y mayores "aquí", merece ser tenido en cuenta, "protegido y priorizado en su propia tierra".

Segunda legislatura con Vox

Este será el segundo intento de Azcón de conseguir un gobierno estable para toda la legislatura con Vox tras una primera alianza con los de Santiago Abascal en 2023, que duró solo once meses y derivó en el primer adelanto de las elecciones en Aragón, celebradas el pasado 8 de febrero, ante la imposibilidad del gobierno ya en solitario del PP de sacar adelante nuevos presupuestos.

Instantes después de haber sido investido, el presidente autonómico ha afirmado que "empieza una nueva legislatura para trabajar más duro y para que haya un mayor número de aragoneses que puedan mejorar su calidad de vida y que confíen en nuestro futuro".

Ha posado con los diputados del PP para una foto de familia dentro del hemiciclo y ha realizado unas breves declaraciones a los medios de comunicación en las que ha agradecido "la confianza de los aragoneses" reflejada en las urnas en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, destacando "a todos los que han querido confiar en nosotros".

"Pronto conoceremos la composición del Gobierno", ha comentado Azcón, quien tomará posesión de su cargo este jueves a las 17:00 horas en el Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes. El lunes tomarán posesión los nueve consejeros en el Edificio Pignatelli y, a continuación, se celebrará el primer Consejo de Gobierno de la legislatura.

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