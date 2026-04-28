La jueza de la DANA le ofrece de nuevo a Mazón la posibilidad de aportar "voluntariamente" sus mensajes y llamadas

El diputado popular, Carlos Mazón, durante la sesión de control parlamentario del pleno de Les Corts al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca

Los detalles La magistrada ha trasladado a Mazón el ofrecimiento de que aporte voluntariamente a la causa su listado de llamadas telefónicas del 29 de octubre de 2024, así como sus mensajes de dicha fecha relacionados con la emergencia de la DANA.

La jueza de la DANA ha condicionado la fecha de la declaración de Carlos Mazón a la decisión de la Audiencia de Valencia sobre su solicitud de personarse en la causa. La magistrada busca respetar el pronunciamiento de la Audiencia Provincial. En un auto reciente, se comunicó personalmente con Mazón, ofreciéndole aportar voluntariamente un listado de llamadas y mensajes del 29 de octubre de 2024 relacionados con la emergencia de la DANA. La jueza había acordado recibir su declaración tras la confirmación del TSJCV de no abrir una investigación contra él. Mazón solicitó personarse en las diligencias, pero fue denegado por ser incompatible con su condición de testigo. Mazón apeló esta decisión ante la Audiencia Provincial.

La jueza de la DANA condiciona la fecha de la declaración de Carlos Mazón a que la Audiencia de Valencia decida sobre su petición de personación en la causa. La magistrada ha adoptado esta decisión, tal y como explica en la fundamentación jurídica de la resolución, "al objeto de respetar el pronunciamiento de la Audiencia Provincial".

En un auto notificado a las partes este martes, la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha realizado la comunicación personal al expresident de la Generalitat Valenciana con el ofrecimiento de que aporte voluntariamente al procedimiento su listado de llamadas telefónicas entrantes y salientes del 29 de octubre de 2024, así como sus mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería, relacionados con la emergencia de la DANA.

La magistrada acordó recibir declaración al testigo en un auto fechado el pasado 24 de marzo. En él establecía que fijaría la fecha para la declaración una vez que el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 16 de marzo, en el que se rechazaba abrir una investigación contra el aforado, fuera firme. El TSJCV confirmó este lunes esa decisión.

Entre una y otra resolución del Alto Tribunal valenciano, el 29 de marzo de 2026, Mazón había solicitado personarse en las diligencias previas del Tribunal de Instancia de Catarroja.

La jueza lo denegó el 31 de marzo de 2026, al considerar que esa personación, con los derechos que asisten a un investigado, resulta incompatible con su condición de testigo. El expresidente de la Generalitat recurrió entonces ese auto en apelación ante la Audiencia Provincial.

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