El chófer de Mazón confirma que el expresident mintió sobre el día de la DANA: le recogió "sobre las ocho" para ir al CECOPI

Ernesto Serra Morant, chófer de Carlos Mazón el día de la DANA, comparece en la comisión de investigación del Congreso.

Entre líneas El conductor ha acudido a la comisión de investigación del Congreso. Se ha remitido a su declaración en sede judicial y ha negado presiones de la Generalitat.

Ernesto Serra Morant, chófer del expresident valenciano Carlos Mazón, se negó a responder preguntas de la comisión de investigación del Congreso sobre la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos. Serra afirmó que ya había cumplido con su obligación en el juzgado de Catarroja, remitiéndose a sus declaraciones previas. Confirmó que recogió a Mazón en el Palau de la Generalitat después de las 20:00 horas, contradiciendo la versión inicial del expresident sobre su llegada al CECOPI. Serra negó haber recibido presiones de la Generalitat, afirmando que nunca las ha sufrido en su función.

Ernesto Serra Morant, chófer del expresident valenciano Carlos Mazón durante la trágica dana del 29 de octubre de 2024, ha rehusado este lunes responder a las preguntas de los diputados de la comisión de investigación del Congreso sobre la catástrofe que registró 229 fallecidos.

"Con todo respeto a sus señorías, quiero anunciarles que no responderé a ninguna de las preguntas que me formulen esta tarde. Ya yo cumplí ya mi obligación en la causa penal en el juzgado de Catarroja ante la jueza, entonces me remito a esas declaraciones", ha dicho al inicio de su comparecencia.

Lo poco que ha respondido Serra, funcionario, es que recogió a Mazón en el Palau de la Generalitat alrededor de las 20:00 horas para llevarle al CECOPI. "Sobre las ocho, pero exacto no lo sé, porque entre que llegas y esperas, es difícil precisar", ha explicado el conductor a la pregunta de Alberto Ibáñez Mezquita, del grupo Sumar.

Se vuelve a confirmar así que el expresident y su equipo mintieron durante meses sobre su paradero, ya que en un inicio dijeron que llegó al CECOPI a partir de las 19:00 horas, cuando en realidad lo hizo a las 20:28 horas.

En su declaración en sede judicial del 20 de febrero, Serra contó que hasta "después de las 19:00 horas" no le movilizaron para trasladar a Mazón a l'Eliana (donde se desarrolló el CECOPI) y que el jefe del Consell no estuvo en toda la tarde en el Palau. Afirmó también que salieron de la sede presidencial "después de las 20:00 horas".

Niega presiones

La secretaria general de Compromís, Àgueda Micó, le ha instado a contestar a las preguntas, prometiéndole que no comprometerán su trabajo. Sin embargo, el chófer ha recordado que ya respondió a todas las preguntas formuladas por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torralba.

La diputada de Compromís se ha mostrado convencida de que Serra ha sido "presionado" y le hadvertido de que se "está haciendo un flaco favor" tanto a su persona como "a la ciudadanía valenciana que merece saber la verdad tras una catástrofe tan grande".

En este sentido, el conductor ha replicado que no ha recibido "ninguna presión, ni antes ni después ni durante" por parte de la Generalitat. "Jamás he tenido presiones haciendo mis funciones", ha sentenciado.

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