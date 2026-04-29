De decir "esto lo entiende hasta una señora de letras" a nuevo consejero de Vox en Extremadura

Los detalles María Guardiola ya es presidenta del Gobierno de Extremadura gracias a la ayuda y el pacto firmado con los de Santiago Abascal. Así, le otorgará la consejería de Agricultura al diputado de Vox Juan José García, conocido por sus perlas machistas.

Jorge Azcón ha sido investido como nuevo presidente de Aragón tras un pacto con Vox, destacando el debate sobre la "prioridad nacional". En Extremadura, Vox también ha sido clave en la formación del gobierno de Guardiola, del PP. Un personaje destacado es Juan José García, de Vox, designado nuevo consejero de Agricultura. García ha sido criticado por comentarios machistas, como el que hizo en mayo de 2025 en la Asamblea de Extremadura, afirmando que "hasta una señora de letras lo entiende" al referirse a temas económicos. Este comentario generó abucheos, aunque García parece considerar normal tal postura dentro de su partido.

Este miércoles, el popular Jorge Azcón ha sido investido como nuevo presidente de Aragón tras firmar su pacto con los ultras de Voxy con el debate de la "prioridad nacional" por medio. A más de 586 kilómetros de distancia, en Extremadura, los de Santiago Abascal también se han convertido en protagonistas al ayudar a la configuración del nuevo Gobierno de Guardiola, del PP con Vox.

Pero si hay que destacar un protagonista individual, ese es el hombre elegido para ser nuevo consejero de Agricultura: Juan José García. Es de Voxy en su hemeroteca tiene muchas perlas machistas, entre ellas esta: "Invirtamos en lo que realmente produce riqueza, porque esa deuda la vamos a amortizar, pero como tenemos carencia, vamos a tener que seguir pidiéndola", explicó desde la tribuna. Hasta ahí, nada del todo raro, hasta que cerró su reflexión con una frase tremendamente machista y misógina: "Yo creo que eso hasta una señora de letras lo entiende".

Este es Juan José García, diputado de Vox en Extremadura y nuevo consejero de Agricultura en el Gobierno del PP de Guardiola.

Este comentario machista lo proclamó en mayo de 2025, desde la tribuna y en su turno de palabra como diputado de ultraderechas en la Asamblea de Extremadura. Allí, se estaban debatiendo asuntos económicos de la región. "Si tenemos 300 millones de euros para amortizar deuda, invirtámoslos en progreso, en lo que realmente produce riqueza", defiende Vox.

Tras pronunciar que "hasta una señora de letras lo entiende", la cámara se llenó de abucheos, provocando que el diputado mirase con cara de sorpresa por la reacción provocada. Para Juan José García, el nuevo ocupante de Agricultura en Extremadura, lo dicho sobre el entendimiento de las mujeres es algo normal. Al menos, así lo es dentro de su partido.

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