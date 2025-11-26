El juez del caso Leire cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando como testigos el próximo 2 de febrero

El contexto Esta decisión llega después de que Leire Díez admitiese en su declaración dos reuniones con el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, en una de las cuales habría estado presente el entonces director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno y ahora secretario de Estado, Antonio Hernando.

El juez Arturo Zamarriego ha citado al exdirigente socialista Santos Cerdán y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, en una investigación sobre Leire Díez por presuntas maniobras para obtener información contra fiscales y mandos de la UCO. También han sido citados los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero. El juez ha solicitado al PSOE información sobre la afiliación y actividades de Díez, Cerdán y Hernando. Díez, conocida como la "fontanera del PSOE", niega haber trabajado para el partido y sostiene que los audios donde se presenta como "mano derecha" de Cerdán están manipulados. El PSOE ahora se distancia de ella, minimizando su relación con el partido.

El magistrado emplaza a ambos el próximo 2 de febrero, junto con el empresario Alejandro Hamlyn -investigado por un fraude millonario de hidrocarburos y huido en Dubai- y el empresario Luis del Rivero. A los cuatro les apercibe de que "de no comparecer ni alegar causa legal que se lo impida se podrá imponer multa de 200 a 5000 euros".

El juez además reclama al PSOE para que le informe de si Díez "es o ha sido afiliada al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliada", así como "si durante el tiempo que ha estado afiliado en su caso, si desempeñó alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad". Igualmente, pide que le comuniquen la misma información sobre Cerdán y Hernando.

El magistrado adopta esta decisión después de que Leire Díez admitiese en su declaración dos reuniones en abril de 2024 con el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, en una de las cuales habría estado presente el entonces director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno y ahora secretario de Estado, Antonio Hernando.

La "fontanera" de la que ahora reniegan Ferraz y Moncloa

Leire Díez, conocida como la "fontanera del PSOE", declaraba hace unas semanas ante el juez, pero fuera de los tribunales la historia tiene otro final: para el PSOE hoy nadie la conoce. Dicen que es una de las "miles y miles" de militantes del partido, y que ahora es solo 'esa señora de la que usted me habla'.

Cerdán también fue el nexo de unión entre Leire y el partido, con conocimiento de Moncloa vía Antonio Hernando. Hernando, entonces director adjunto del Gabinete de Presidencia, estuvo presente en la reunión en Ferraz con Leire y el empresario Javier Pérez Dolset en abril de 2024. Según la Fiscalía, el objetivo era que la fontanera entregara al PSOE trapos sucios conseguidos por Villarejo.

Sin embargo, hoy la propia Leire ni se reconoce en los audios donde se presenta como "mano derecha" de Santos Cerdán y como "la persona del PSOE". Ante el juez, aseguró que nunca ha trabajado para el partido y que esos audios están manipulados, pese a que en su momento ella misma dio autenticidad a las grabaciones. Pidió su nulidad como prueba, pero el juez lo rechazó.

Leire se defiende diciendo que es periodista y que estaba investigando, aunque reconoce que nunca ha publicado ninguna investigación. Admitió haberse reunido dos veces con Cerdán en abril de 2024 para ofrecerle el contenido de sus investigaciones, pero negó conocer personalmente a Pedro Sánchez, asegurando que solo lo ha visto en algún mitin.

Ahora, en el PSOE nadie quiere saber nada de ella. La reducen a una militante más y le quitan credibilidad a todo lo que dice. Sobre la participación de Hernando en las reuniones, dicen que simplemente iba como "experto de las cloacas del PP" y que cualquier detalle lo pregunten a Leire.

