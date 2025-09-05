Rostros serios y aplausos escasos al fiscal general: los gestos del arranque más tenso del curso judicial

Los detalles No ha habido ningún desplante obvio al jefe del Ministerio Público, pero sí pequeños gestos entre los magistrados y fiscales que seguían su discurso. Al concluir, los aplausos han sido muy pocos.

El curso judicial comienza con una tensión sin precedentes, marcada por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante el acto de apertura, García Ortiz expresó su "confianza" en la Justicia frente a un auditorio en el que se encontraban los mismos magistrados que le envían a juicio. A pesar de que no se han producido desplantes significativos, los rostros serios dominaron la sala, con escasos aplausos tras su discurso.

El curso judicial arranca envuelto en más tensión que nunca. El tradicional acto de apertura ha estado marcado por el procesamientodel fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha aprovechado su discurso para trasladar su "confianza" en la Justicia, ante un auditorio en el que se encontraban los mismos magistrados que le han enviado al banquillo de los acusados... y los que le van a juzgar.

Y, aunque no se ha producido ningún desplante demasiado llamativo, como valoraba una parte del sector conservador de la judicatura, en la sala reinaban los rostros serios durante su intervención, que ha sido recibida con escasos aplausos. La tensión se podía cortar con un cuchillo, en una ceremonia con la ausencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a la que tampoco han asistido el presidente del Senado ni el alcalde de Madrid.

Durante el discurso de García Ortiz, en cualquier caso, hemos visto rostros muy serios entre los magistrados. El juez Antonio del Moral miraba al techo, mientras otros magistrados optaban por dirigir la vista al suelo. También una mirada bastante dura del fiscal del procés Javier Zaragoza y ojos cerrados de la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.

En uno de los planos de la retransmisión del acto incluso se ha podido ver que ninguno de los magistrados de la sala de estrados miraba al fiscal y que solo lo hacía el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Y, una vez ha concluido la intervención de García Ortiz, muchos de los presentes en la sala han evitado aplaudirle. Más aplausos ha cosechado la intervención de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, aunque algunos tampoco lo han hecho.

García Ortiz, que el miércoles entregó al rey Felipe VI la Memoria Anual de la Fiscalía y el jueves hizo lo propio con el presidente, Pedro Sánchez, irá a juicio por revelación de secretos por la difusión del correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba delitos fiscales en nombre de su cliente, investigado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental y con una segunda causa abierta por administración desleal y corrupción en los negocios.