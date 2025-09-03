Ahora

El fiscal, al borde del banquillo

Feijóo no acudirá a la apertura del Año Judicial en protesta por la situación del fiscal general

Los detallesSegún ha podido saber laSexta, el líder del PP acudirá al acto de Arganda con Ayuso que se desarrolla a la misma hora que la apertura del Año Judicial.

Feijóo durante su discurso en el acto de inicio del curso político del PP
Alberto Núñez Feijóo no acudirá a la apertura del Año Judicial en protesta por la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está al borde del banquillo. Por tanto, Feijóo plantará al fiscal general pero también al rey, que es quien preside el acto.

Se trata de la primera vez que el líder del PP no acude a la cita, ya que los dos últimos años sí que asistió. Según ha podido saber laSexta, el líder del PP acudirá a un acto en Arganda con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se desarrolla a la misma hora que la apertura del Año Judicial.

El viernes será la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público acuda a este acto solemne procesado por un caso penal. Precisamente por ello, Feijóo ha decidido no acudir a la cita.

Sin ir más lejos, según ha podido saber laSexta, se está moviendo una iniciativa entre una parte de la judicatura para llevar a cabo algún tipo de desplante en señal de reprobación por su presencia en esa ceremonia.

Fuentes jurídicas han confirmado a esta cadena que un sector de jueces conservadores se está planteando realizar algún gesto de protesta. En concreto, se plantean entrar al terminar el discurso de Álvaro García Ortiz o bien levantarse cuando vaya a hablar. Sin embargo, muchos de los consultados consideran que no es una buena idea porque podría interpretarse como una falta de respeto al rey Felipe VI y a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

García Ortiz irá a juicio por revelación de secretos por la difusión del correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba delitos fiscales en nombre de su cliente, investigado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental y con una segunda causa abierta por administración desleal y corrupción en los negocios.

