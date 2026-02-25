Juan Carlos I, a Milans del Bosch: "Juro que ni abdicaré ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar una nueva guerra civil"

Imagen de archivo. Audiencia de Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela para analizar las consecuencias del frustrado golpe de Estado.

El contexto Esta información sale a la luz después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado la orden por la que desclasifica documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En los documentos desclasificados sobre el intento de golpe del 23F, se revela una conversación crucial entre el rey Juan Carlos I y el teniente general Milans del Bosch. A las 1:20 horas del 24 de febrero, el monarca reafirmó su compromiso con el orden constitucional, dejando claro que cualquier golpe de Estado sería en su contra. Juan Carlos I ordenó a Milans del Bosch retirar las unidades movilizadas y exigir a Tejero que depusiera su actitud. Además, el rey aseguró que no abdicará ni abandonará España, subrayando que quien se subleve será responsable de provocar una nueva guerra civil. La Casa Real también comunicó directamente con Tejero, quien insistió en que solo obedecía a Milans del Bosch.

Juan Carlos I le trasladó una clara advertencia al teniente general Milans del Bosch. Así viene recogido entre los documentos desclasificados, donde aparece una conversación telefónica que ambos mantuvieron y donde le trasladó seis cuestiones trascendentales.

En concreto, esta conversación tiene lugar a las 1:20 horas del 24 de febrero, ocho minutos después del mensaje televisado del rey. "Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás", le señala el monarca al general, dejándole claro que "cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey, es contra el rey".

"Hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido. Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud", le exige.

Durante esta conversación, Juan Carlos I jura que no abdicará la Corona ni "abandonará" España. "Quien se subleve, está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil. No dudo del amor a España de mis generales. Por España primero, y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho", le insiste.

Tras su conversación de las 1:20 horas, Juan Carlos I volvió a llamar a Milans del Bosch para volver a trasladarle una exigencia clara: "Esto tiene que acabar de una vez". El monarca le sugirió que difundiese un comunicado, con el general insistiendo en que Tejero no le obedece.

Casa Real llegó a hablar con Tejero

La desclasificación de los documentos del intento del golpe del 23F también revela algunas comunicaciones entre la Casa Real, el secretario general de su majestad y el teniente coronel Antonio Tejero la misma noche del suceso.

En concreto, se transcribe la llamada del secretario general del rey Juan Carlos que logra, a las 20:20 horas, contactar desde su despacho con el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso.

"Soy el Secretario General de su majestad el rey. ¿Qué es lo que pretendes? Depón tu actitud inmediatamente", le requiere.

Una orden a la que el golpista contesta que no recibe más órdenes que de Milans del Bosch. "Pero tú has invocado el nombre de S .M; EL REY ¿por qué? ¿por qué?", dice repetidas veces.

Tejero cuelga después de decir que no recibe órdenes sino de del teniente general Milans del Bosch.

