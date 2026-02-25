Del falso pacto oculto con Armada a una huida que nunca se planeó: los bulos detectados por el PCE con los que la ultraderecha trató de implicar a Juan Carlos I en el 23F

El contexto Tras el golpe de Estado fallido de 1981, tanto el Partido Comunista, dirigido por Santiago Carrillo, como la Policía Nacional alertaron a La Moncloa de que la ultraderecha estaba difundiendo bulos para "implicar a la monarquía" en el 23F y "destrozarla".

Durante años, se acusó a la izquierda de fomentar teorías conspirativas que involucraban a la Casa Real en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Sin embargo, la desclasificación de documentos revela que las principales conspiraciones contra la Monarquía provinieron de la ultraderecha. El Partido Comunista de Santiago Carrillo alertó al Gobierno sobre los bulos de la extrema derecha para implicar a la Monarquía en el golpe de Antonio Tejero. Estos informes, coincidentes con los de la Policía Nacional, detallan falsedades como un supuesto pacto entre el rey Juan Carlos y el general Alfonso Armada, y rumores de vuelos preparados para la familia real, todo desmentido con los nuevos documentos.

Durante décadas se ha acusado a la izquierda, y especialmente a los sectores republicanos, de alentar las teorías de la conspiración para implicar a la Casa Real y al rey Juan Carlos como autores del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981. Sin embargo, hoy, con la desclasificación de los documentos del 23F, sabemos que las principales conspiraciones contra la Monarquía llegaron, precisamente, de la ultraderecha.

De hecho, los documentos que han sido desclasificados hoy demuestran que fue el propio PCE de Santiago Carrillo el que alertó al Gobierno de que la extrema derecha estaba difundiendo bulos para "implicar a la Monarquía" en el golpe de Estado perpetrado por Antonio Tejero y, de esa forma, "destrozarla".

Un diagnóstico, el del Partido Comunista, que coincide plenamente con los informes que la Policía Nacional remitió también a La Moncloa. Hoy, uno de los informes desclasificados, que fue elaborado por el Ministerio del Interior, recoge decenas de bulos que fueron difundidos por la ultraderecha contra el rey Juan Carlos. En él, se muestra cómo estos grupos creaban supuestos documentos confidenciales en los que vertían todo tipo de falsedades contra la Corona.

Una de estas falsedades apuntaba a que todo había quedado pactado entre el monarca y el general Alfonso Almada en las navidades previas, dos meses antes del golpe. De hecho, apuntan a que estas reuniones se habrían producido en Baqueira Beret.

En relación con esto, los ultras también hicieron circular la noticia falsa de que el rey Juan Carlos utilizó a Armada y Milans del Bosch para reforzar su autoridad como rey. "Una magistral operación llevada a cabo por el Rey, aunque para ello haya tenido que sacrificar a varios generales que le eran ciegamente leales, dentro del mejor estilo borbónico", indicaba una de estas desinformaciones.

También hizo circular la extrema derecha el bulo de que los incidentes en las Juntas Generales de Gernika, que tuvieron lugar dos semanas antes, eran un complot que habría sido promovido por el rey para, posteriormente, justificar el golpe de Estado. Un relato que, de nuevo resultó ser falso.

Del mismo modo, era falso que tanto los reyes Juan Carlos y Sofía, como el entonces príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina tuvieran preparados varios vuelos para huir en caso de que el golpe de Estado saliera mal. Sin embargo, los ultras sostienen que Tejero rechazó escapar en avión para responder ante la Justicia por el 23F. Hoy, con la desclasificación de los archivos, sabemos que Tejero no tomó ese vuelo porque "se mareaba mucho".

