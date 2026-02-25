Marlaska anuncia una "revisión extraordinaria de los protocolos" antiacoso de la Policía tras la denuncia al exDAO: "Algo falla si la víctima no recurrió a ellos"

El ministro Fernando Grande-Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados

El contexto El ministro del Interior ha hecho este anuncio tras la denuncia por presunta agresión sexual contra el exDAO por parte de una subordinada.

Fernando Grande-Marlaska ha anunciado este miércoles una "evaluación extraordinaria" de los protocolos antiacoso, tras la denuncia por presunta agresión sexual contra el exDAOde la Policía Nacional, José Ángel González.

"Además de las revisiones internas y actualizaciones que se hacen por parte de los cuerpos, se hará una evaluación sobre los protocolos. Necesitamos esta evaluación extraordinaria", ha declarado el ministro en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha apuntado que "es lógico que algo falle si la víctima no recurrió a ellos". Por eso, ha añadido, "queremos saber qué ocurrió y detectar posibles carencias".

El ministro ha justificado las medidas llevadas a cabo tras conocer el caso, asegurando que "en menos de dos horas se había ordenado poner en marcha el mecanismo correspondiente" y se dio a González "un cortísimo plazo de tiempo para que dimitiera". En caso de que no lo hubiera hecho, habría sido cesado "inmediatamente", ha asegurado.

En lo relativo a la prórroga del cargo de González en 2024, cuando se dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años, Marlaska ha argumentado que se hizo para "igualarlo a la Guardia Civil, que puede continuar en su puesto hasta que sea cesado o renuncie".

La víctima es la "prioridad"

Además, ha asegurado ser "consciente del dolor que esta situación ocasiona a la víctima" y que su "prioridad es que tenga toda la protección necesaria para su completa defensa y para obtener toda la reparación posible".

"La víctima sabe que me tiene a mí, al Ministerio y a la Policía a su disposición", ha subrayado.

El ministro se ha mostrado confiado en que "la justicia depure las responsabilidades correspondientes", pero ha pedido no "denigrar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado diciendo que actúan con impunidad".

"Hay protocolos y funcionan. Existen en la Policía Nacional desde 2022 y en la Guardia Civil desde 2019. No vamos a permitir que se ataque a la Policía ni que se intente trasladar la idea de que las mujeres no pueden sentirse protegidas. Eso no es verdad", ha incidido.

