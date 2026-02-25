Los golpistas del 23F atribuyeron su fracaso a "dejar al Borbón libre": "Es un objetivo a batir"

Los detalles El archivo desclasificado, escrito a mano y anónimo, detalla los errores que, según el que lo escribe, hicieron fracasar el golpe de Estado del 23F y apunta a que en "actuaciones sucesivas" habría que considerar al rey Juan Carlos I un "objetivo a batir y anular".

Un documento desclasificado sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 destaca los errores cometidos, señalando como principal fallo "dejar al Borbón libre". Este archivo anónimo sugiere que, tras el fracaso del 23F, se considere al rey Juan Carlos I un "objetivo a batir". Los militares, convencidos de que el rey buscaba un gobierno socialista, proponían controlar los recursos jurídico-constitucionales y sociales para evitar la ruptura de España. Plantean alternativas de gobierno, excluyendo a Fraga, y sugieren una operación "civil con complemento militar". Esta operación, llamada "Halcon", debía ocurrir antes de las elecciones de octubre de 1982, buscando apoyo de la Corona y seguridad interna.

Uno de los documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 analiza los fallos cometidos y considera que el primero de ellos fue "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero".

El archivo, manuscrito y anónimo, establece además como sugerencia tras el fracaso de la intentona del 23F y para "actuaciones sucesivas" considerar al rey Juan Carlos I un "objetivo a batir y anular". Esta recomendación se incluye en un apartado titulado "Militares españoles dan unas consignas sobre lo que se debe hacer después del 23F".

De acuerdo a este documento, desclasificado este miércoles por el Gobierno, los militares estaban convencidos que el rey seguiría adelante en "su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar".

Inciden en que no era el momento de hacer críticas sobre lo que debieron hacer "los heroicos camaradas de armas", pero sí de analizar lo que debería hacerse a partir de entonces.

"Hemos de seguir actuando para lograr hacernos con el control de los recursos jurídico-constitucionales, culturales y sociales, de todos los resortes de poder que puedan impedir la ruptura de la unidad de España", señala el documento en referencia a las consignas de los militares.

Gobiernos alternativos

Asimismo, plantea distintas alternativas de gobierno, desde una ideología democristiana a la socialista, pasando por la liberal o una opción mixta. Critica en este sentido que para estas opciones de gobierno "no cuentan con Fraga", ya que se citan principalmente a personajes como Herrero de Miñóny Álvarez Landelin o Martín Villa.

A pesar de que se sitúa que algunos tipos de gobierno podrían operar con miembros de UCD, se habla de algunos militares que "entienden que no solo UCD ha de quemarse, sino también su alternativa, el PSOE". Se vuelve entonces a nombrar a Fraga, del que "se rumorea que está también en relación con este grupo conspirador".

Después de analizar las distintas opciones para que el levantamiento triunfe, se considera que la única viable es una operación "civil con complemento militar". Para ello, plantea que la presidencia del Gobierno sea para un general con talante liberal. Cita a Gutiérrez Mellado, Saénz de Santamaría o Díez Alegría. Creen que con esta medida ofrecen un "antídoto al golpismo".

Sobre su viabilidad señala que tiene "credibilidad casi todo" si se dan dos condiciones. Una sería reclutar al general de esas características y otra, contar con el "apoyo de la Corona". También subraya la necesidad de introducir "dispositivos de seguridad" que garanticen que los componentes actúen en la forma prevista.

El documento sigue con la planificación detallada del conocido como 'golpe de los coroneles', pero que los militares llamaron "operación Halcón", que preveían llevar a cabo antes del 28 de octubre de 1982, fecha en la que estaba previsto que se celebraran las elecciones generales.

"El ideal sería la explotación de una acción violenta que se produjera del 20 al 28 de octubre", señala el texto.

