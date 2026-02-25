Franquista, golpista fallido y aficionado a las proclamas: los momentos para la historia de Antonio Tejero

¿Por qué es importante? El exmilitar ha fallecido este miércoles a los 93 años, horas después de que el Gobierno haya desclasificado más de 100 documentos del golpe de Estado fallido que él lideró.

Antonio Tejero, exguardia civil conocido por protagonizar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, falleció a los 93 años, coincidiendo con la desclasificación de los archivos sobre dicho evento. Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con las frases "¡Quieto todo el mundo!" y "Se sienten, coño". Condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, cumplió la mitad de la pena. En 2012, denunció a Artur Mas por sedición y se mostró como defensor del franquismo, asistiendo al funeral de Carmen Franco y criticando la exhumación de Franco. Su figura generó controversia hasta el final.

Concidencias del destino. El guardia civil Antonio Tejero ha muerto este miércoles a los 93 años. Sí, el mismo día en el que el Gobierno ha desclasificado los archivos referentes a la tentativa de golpe de Estado que él mismo protagonizó el 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados, donde irrumpió al grito de "¡Quieto todo el mundo!".

Después llegaron los disparos y otra frase para la historia: "Se sienten, coño". Por ello, Tejero fue expulsado de la Guardia Civil y condenado por rebelión militar a 30 años de prisión, aunque solo pasó la mitad entre rejas, consiguiendo la libertad condicional en 1996. Precisamente, fue el último sentenciado en el juicio de 1982 en salir de la cárcel, tras permanecer quince años y nueve meses, la mayor parte en el castillo de Figueres (Girona), del que era el único recluso.

Casi 20 años después, su hijo y él celebraban con una paella el 33º aniversario de su hazaña. Una comida que le costó el cargo de su hijo, quien era número 1 de la Guardia Civil. Eso sí, fue ascendido a coronel cinco meses después.

Entre otras cuestiones, al exmilitar también se le recuerda por haber reaccionado a los planes independentistas de Cataluña, llegando, incluso, a denunciar a Artur Mas por conspiración e intento de sedición en 2012. O cuando se mostró contundente al responder a la prensa sobre por qué tenía clara su asistencia al funeral de Carmen Franco: "Porque soy franquista", clamaba ante las cámaras.

No obstante, la última vez que se le vió de forma pública fue el día que se exhumaron los restos del dictador en El Valle de los Caídos. Algo con lo que no estaba muy de acuerdo y que definía como "una barbaridad total". En definitiva, Tejero era de proclamas como aquella de "¡Viva Franco! Por España, por las mujeres y por el patriotismo".

