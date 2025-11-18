Acciona suspende de forma cautelar a otros dos empleados investigados en el caso Cerdán

Los tres tendrán que declarar como investigados en el Tribunal Supremo el próximo 3 de diciembre al considerarse que hay indicios de delito.

¿Por qué es importante? El juez del Tribunal Supremo ha imputado también al exdirectivo de la empresa Justo Vicente Pelegrini, quien ya fue despedido en junio, por el presunto amaño de obras vinculado a Cerdán.

Acciona ha comunicado las suspensión cautelar en sus funciones de los empleados citados como investigados este martes por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente por el presunto amaño de obras vinculado a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

Tras el levantamiento del secreto sobre el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Cerdán, el juez ha citado a tres nuevos investigados: al exdirectivo de la empresa Acciona Justo Vicente Pelegrini, quien ya fue despedido en junio; y a Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, cuya suspensión acaba de ser notificada por la empresa. Los tres tendrán que declarar como investigados en el Tribunal Supremo el próximo 3 de diciembre al considerarse que hay indicios de delito.

De esta forma, Acciona ha informado que, "de manera preventiva, una vez conocidos los hechos que originaron esta investigación", decidió el pasado junio "la terminación de la relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, hasta entonces director de Construcción para España". Ese mismo mes, han asegurado, se procedió a "la resolución de todos los contratos y los acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 S.L.".

"A la vista de las actuaciones judiciales hoy conocidas, ACCIONA CONSTRUCCIÓN ha decidido además la suspensión cautelar en sus funciones de los empleados citados como investigados, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad", apunta el comunicado.

La compañía ha alegado que "los contratos y pedidos asociados a estos proyectos cumplen con los estándares exigibles que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial”.

Así, señala que Acciona Construcción mantuvo relaciones comerciales con la empresa Servinabar 2000 S.L. entre los años 2015 a 2025 en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs. "La facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones de euros", agrega la nota.

"Todos los pagos realizados al amparo de esos contratos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas, reflejadas en la contabilidad, liquidadas a través de operativa bancaria y se corresponden con los servicios contratados, sin que de ninguna manera puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública", remarca.

