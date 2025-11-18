De Mina Muga a Sant Feliu, las obras públicas por las que Cerdán y el resto de la trama del 2% se forró

Los detalles La UCO detalla los contratos entre Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, y Acciona en las millonarias adjudicaciones de obras públicas. Asimismo, muestra la presión del ex secretario de Organización a Koldo García para acelerar las licitaciones.

La relación entre Servinabar 2000 y Acciona viene de lejos. Concretamente, ambas empresas comenzaron a colaborar en 2015, dos meses después de que Servinabar se constituyera. Desde entonces, Servinabar ha ejercido como "consultora" y Acciona le ha pagado un 2% por los millonarios contratos por obras públicas que iba consiguiendo en distintos puntos de España como Logroño, Sevilla o Sant Feliu de Llobregat.

El informe UCO habla textualmente de "coordinación" entre ambas empresas y detalla un entramado en el que también estarían implicados el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García Izaguirre.

El modus operandi de la ya consolidada como "trama del 2%", consistía en la firma de acuerdos de entendimiento entre Acciona y Servinabar. Una vez se producían las adjudicaciones públicas, Servinabar recibía un porcentaje del pago.

En este sentido, el informe de la UCO muestra que Cerdán y su familia se beneficiaron de Servinabar. Asimismo, refleja mensajes del ex secretario de Organización del PSOE presionando a Koldo García para que se ejecutasen las licitaciones y señala que Ábalos podría haber ganado más de un millón de euros por ejercer como intermediario, aunque él lo niega todo.

Mina Muga, el origen de todo

Según la investigación, el origen de todo estaría en la obra de Mina Muga, Navarra. "Constituye el primer proyecto conjunto entre Acciona Construcción y Servinabar, siendo, por tanto, el origen de las relaciones entre ambas sociedades", reza el informe.

El documento aclara que "el proyecto minero se originó previamente al nombramiento de Ábalos como ministro de Fomento", no obstante, apunta que "cobra especial relevancia el hecho de que la DIA (declaración de impacto ambiental) favorable" se obtuvo cuando él llegó al Ministerio, en 2019.

El proyecto fue promovido en 2015 y actualmente se encuentra paralizado. No obstante, la UCO recoge multitud de ingresos de Servinabar que venían de Geoalcali SL, que adjudicó la obra a Acciona Construcción por 56,9 millones de euros en 2024. Un ejemplo son los 229.259,87 euros procedentes de Geoalcali SL.

Logroño

El siguiente proyecto investigado por la UCO es la licitación de la obra en la Autovía A-68, en el tramo entre Arrúbal y Navarrete (La Rioja), por un valor de más de 92 millones de euros. Conocido como "Logroño", en diciembre de 2018, Koldo envió por WhatsApp a Fernando Merino, directivo de Acciona, una nota de prensa que informaba sobre la autorización para licitar las obras.

Tan solo cuatro días después, Antxon Alonso, propietario de Servinabar, y Tomás Olarte, de Acciona Construcción -y uno de los directivos suspendidos este martes por la compañía-, firmaron el memorándum de entendimiento en el que Servinabar ejercería como consultora. Asimismo, acordaron que, cuando cristalizase la adjudicación, "Acciona contrataría sin proceso de licitación a Servinabar".

En abril de 2019 se sucedieron varias conversaciones entre Koldo y Cerdán y entre Koldo y Ábalos, "en las que se desprendía la insistencia de Cerdán por que la licitación saliera adelante".

Una vez se publicó la resolución favorable que fijaba el 22 de abril como fecha para la apertura de ofertas, Koldo recibió un mensaje de Javier Herrero Lizano, entonces responsable de Carreteras del Gobierno, que decía: "Bingo!!!! En Logroño". Posteriormente, Koldo le dio la noticia a Santos Cerdán.

Finalmente, en septiembre de 2019, la UTE Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras resultó adjudicataria del proyecto por un valor de 92.416.975,61 de euros. En octubre, la UTE firmó un contrato de prestación de servicios con Servinabar por más de dos millones de euros sin impuestos. Es decir, por el 2,19% del valor total adjudicado por la Dirección General de Carreteras a la UTE.

Sevilla

En Sevilla, la UCO aborda la licitación para el arreglo de los tirantes del Puente del Centenario, situado en la autovía SE-30 por un importe inicial en mayo de 2021 de 71.404.645,30 de euros. Más tarde, en junio de 2023, se amplió hasta los 84.983.366,35 €.

Sobre este caso, el informe relata que las maniobras para conseguir la adjudicación comenzaron en agosto de 2018, cuando el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, aprobó una declaración de emergencia para los trabajos de inspección y evaluación del nivel de seguridad del Puente del Centenario.

En noviembre de ese año, de 2018, Cerdán contactó con Koldo para interesarse por el proyecto. Doce días después, Antxon Alonso firmó el correspondiente memorándum de entendimiento con Manuel José García Alconchel, representante de Acciona Construcción.

De manera similar a la obra de Logroño, las partes estipularon que, si salía adelante la adjudicación de la obra, Acciona contrataría a Servinabar en materia de Prevención, Seguridad y Salud y sin proceso de licitación, por valor del 2% de los cobros netos que Acciona percibiese.

El documento apunta que meses más tarde, en abril de 2019, Cerdán mandó a Koldo que "se cerrase 'Sevilla', a lo que Koldo respondió que era consciente de ello y que se disponía a darle trámite en ese momento".

En julio de ese año, el Ministerio de Fomento adjudicó a Acciona, por vía de emergencia, el enlace del Puerto de Sevilla con la SE-40. "Finalmente, la adjudicación terminó por materializarse el 17 de mayo de 2021", indica el informe, que añade que hay "documentación intervenida" sobre la prestación de servicios por parte de Servinabar, "al menos durante el año 2021".

Sant Feliu de Llobregat

El tercer gran proyecto investigado por la UCO es la integración del ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), del cual Acciona Construcción resultó adjudicataria en noviembre de 2019 por 51.760.263,99 de euros.

Como en los casos anteriores, el informe muestra conversaciones entre Koldo y Cerdán, previas a la apertura de la licitación. El exasesor de Ábalos le dijo "está claro lo que queríais, ¿no?, lo de arriba de Tarragona", a lo que Cerdán le acalaró: "Llobregat".

En este caso, el objeto del contrato consistió en el encargo por parte de Acciona de la realización de lo que denominaron "seguridad y salud de obra" por parte de Servinabar. Como venían acostumbrando, el importe total representaba el 2% del valor de la adjudicación: 1.035.199,88 euros.

En agosto de 2022, la adjudicación sufrió una modificación y el importe adjudicado ascendió hasta los 62.026.420,15 de euros.

Aunque estas son las principales obras investigadas por la UCO, el informe también habla de otras como el túnel de Belate (Navarra), el Puerto de Kenitra de Marruecos o proyectos de "construcción y conservación de carreteras" en Gabón.

