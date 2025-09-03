La reunión de Illa y Puigdemont, ¿anticipo de una foto con Sánchez? Desde Moncloa no fijan fecha

Los detalles Desde Moncloa aseguran que hasta que Puigdemont no esté en España, la foto de Puigdemont con Sánchez va a ser difícil que se produzca. Reiteran que no van a hablar de futuribles y se limitan a insistir en que esa cita "ahora mismo no está en la agenda".

Tras la reunión en Bruselas entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, el Gobierno subraya la importancia de normalizar las relaciones, aunque evita hablar de futuros encuentros. Desde Moncloa aclaran que una reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont es improbable hasta que este último regrese a España, reiterando que "ahora mismo no está en la agenda". Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, destaca que el encuentro se enmarca en una ronda de contactos y desvincula la reunión de negociaciones sobre los Presupuestos. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defiende el encuentro como un reencuentro entre líderes catalanes, y señala que no tiene previsto reunirse con Puigdemont, aunque no lo descarta.

Un día después de la foto de Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, el Gobierno insiste en que ese es el camino, el de normalizar las relaciones. No obstante, evitan hablar de futuribles. Fuentes de Moncloa a laSexta salen al paso de las información que apuntan a que esta reunión ha sido la antesala de la que tendrá el presidente Pedro Sánchez con el líder de Junts más pronto de tarde.

Desde Moncloa aseguran que hasta que Puigdemont no esté en España esa foto va a ser difícil que se produzca. Reiteran que no van a hablar de futuribles y se limitan a insistir en que esa cita "ahora mismo no está en la agenda".

En público, el más explícito hasta el momento ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En la apertura del año judicial, Bolaños ha analizado el encuentro entre Illa y Puigdemont destacando que "se produce dentro de la ronda de contactos". Sin embargo, ha recordado que dentro de esta nueva etapa en la que siguen avanzando, "Sánchez ha dicho que su voluntad es reunirse con todos los actores". Pero ha desvinculado esa reunión de ayer en Bruselas de una negociación sobre los Presupuestos o con cualquier otra iniciativa para llevar a las Cortes.

En una entrevista en Onda Cero, el ministro de Exteriores Jose Manuel Albares también ha defendido la cita de Illa y Puigdemont. "Yo veía esta mañana la foto en los periódicos y esa es la foto de un reencuentro de dos líderes catalanes", ha señalado. Cuestionado sobre por qué no tiene lugar un encuentro entre el presidente del Gobierno y el expresident y líder de Junts ha dicho que si Sánchez tiene algo que anunciar lo anunciará. Y preguntado por si él ha mantenido alguna reunión con Puidemont ha contestado que no y ha añadido: "No lo tengo en agenda, pero si me tuviera que reunir con él me reuniría".