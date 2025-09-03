Ahora

Carlos E. Cué, sobre la reunión entre Illa y Puigdemont: "A Illa no le interesaba esta foto porque Puigdemont no es decisivo en Cataluña, pero sus votos sí lo son para Sánchez"

El periodista analiza la reunión en Bruselas entre Illa y Puigdemont: "Es un encuentro que beneficia a Sánchez, no a Illa. Lo que hace Illa es ayudar a Sánchez y a que PSOE y Junts mantengan la negociación con los Presupuestos de fondo".

En Al Rojo Vivo, el periodista Carlos E. Cué ha analizado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas. A su juicio, la foto responde más a la legislatura que al interés del propio Illa: "Es evidente que a Illa no le interesaba especialmente esta imagen porque no saca gran rendimiento de ella. Puigdemont no es decisivo en Cataluña; lo es Esquerra Republicana. Los votos de Junts no son claves para Illa, pero sí lo son para Sánchez".

Por ello, ha destacado, "es una reunión que beneficia de verdad a Sánchez, no a Illa. Illa lo que hace es ayudar a Sánchez y a que el PSOE y Junts mantengan la negociación que tiene como telón de fondo los Presupuestos".

Cué ha añadido además una reflexión sobre el simbolismo del encuentro: "Si el president de la Generalitat puede ir a Bruselas a reunirse con Puigdemont, políticamente no debería haber ninguna lógica que impida que el presidente del Gobierno haga lo mismo. Pero parece que prefieren esperar: que la amnistía se cumpla definitivamente, que el Tribunal Constitucional confirme que puede volver a España y que ese encuentro se produzca en Moncloa o en Madrid".

