"No estáis solas"

Sánchez promete reforzar la investigación y los recursos en la lucha contra el cáncer de mama: "Cada mujer merece que estemos a la altura"

¿Qué ha dicho? El presidente sostiene que "contar con programas de prevención y cribado eficaces y ágiles es vital para lograr un diagnóstico precoz": "De ello depende la salud de miles de mujeres. No estáis solas".

Pedro Sánchez publica un mensaje en sus redes sociales por el Día del Cáncer de Mama.Pedro Sánchez publica un mensaje en sus redes sociales por el Día del Cáncer de Mama.PEDRO SÁNCHEZ
Este domingo 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, que este 2025 coincide con un panorama actual de lo más tenso tras la gran polémica sobre los cribados de este tipo de enfermedad en Andalucía, algo que ha desatado una oleada de críticas y una situación de terror en muchas mujeres.

Durante la mañana de esta jornada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que promete seguir reforzando la investigación y recursos en la lucha contra el cáncer de mama.

"Contar con programas de prevención y cribado eficaces y ágiles es vital para lograr un diagnóstico precoz del cáncer de mama. De ello depende la salud de miles de mujeres", escribe el jefe del Ejecutivo en X.

Asimismo, el líder socialista explica que ya son más de 35.000 las mujeres que son diagnosticadas con este tipo de tumor cada año en España. "Madres, hermanas, compañeras y sus familias se enfrentan cada día a esta enfermedad".

"Cada mujer merece que estemos a la altura. ¿Cómo? Invirtiendo más en investigación para avanzar en la lucha contra el cáncer de mama; reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento; y promoviendo una cultura de prevención que fomente una vida saludable", añade en estas imágenes, en las que aparece con el lazo rosa, símbolo internacional de la lucha contra este cáncer.

Sánchez señala que se ha conseguido que "la mortalidad descienda en los últimos años". Sin embargo, pese a este dato, señala que el desafío "sigue siendo enorme". "Por eso defendemos una sanidad pública fuerte que garantice la atención y todos los medios a las mujeres que padezcan esta enfermedad, vivan donde vivan. No estáis solas, estamos con vosotras hoy y siempre", sentencia.

