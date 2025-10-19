Sánchez promete reforzar la investigación y los recursos en la lucha contra el cáncer de mama: "Cada mujer merece que estemos a la altura"

Pedro Sánchez publica un mensaje en sus redes sociales por el Día del Cáncer de Mama.

Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, en un contexto tenso debido a la polémica sobre los cribados en Andalucía, que ha generado críticas y temor en muchas mujeres. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido en redes sociales reforzar la investigación y recursos en la lucha contra esta enfermedad. Sánchez destaca la importancia de programas de prevención y cribado para un diagnóstico precoz, y señala que más de 35.000 mujeres son diagnosticadas anualmente en España. A pesar de la disminución de la mortalidad, el desafío sigue siendo enorme, por lo que defiende una sanidad pública fuerte que garantice atención adecuada a todas las mujeres afectadas.

Este domingo 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, que este 2025 coincide con un panorama actual de lo más tenso tras la gran polémica sobre los cribados de este tipo de enfermedad en Andalucía, algo que ha desatado una oleada de críticas y una situación de terror en muchas mujeres.

Durante la mañana de esta jornada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que promete seguir reforzando la investigación y recursos en la lucha contra el cáncer de mama.

"Contar con programas de prevención y cribado eficaces y ágiles es vital para lograr un diagnóstico precoz del cáncer de mama. De ello depende la salud de miles de mujeres", escribe el jefe del Ejecutivo en X.

Asimismo, el líder socialista explica que ya son más de 35.000 las mujeres que son diagnosticadas con este tipo de tumor cada año en España. "Madres, hermanas, compañeras y sus familias se enfrentan cada día a esta enfermedad".

"Cada mujer merece que estemos a la altura. ¿Cómo? Invirtiendo más en investigación para avanzar en la lucha contra el cáncer de mama; reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento; y promoviendo una cultura de prevención que fomente una vida saludable", añade en estas imágenes, en las que aparece con el lazo rosa, símbolo internacional de la lucha contra este cáncer.

Sánchez señala que se ha conseguido que "la mortalidad descienda en los últimos años". Sin embargo, pese a este dato, señala que el desafío "sigue siendo enorme". "Por eso defendemos una sanidad pública fuerte que garantice la atención y todos los medios a las mujeres que padezcan esta enfermedad, vivan donde vivan. No estáis solas, estamos con vosotras hoy y siempre", sentencia.

