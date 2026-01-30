El emocionante encuentro entre Mario y un niño al que rescató en el Alvia del accidente de Adamuz: "Me emocionó mucho poder abrazarlo"

Mario Samper, superviviente de Adamuz, que viajaba en el Alvia Madrid-Huelva, relata en Al Rojo Vivo uno de los momentos más bonitos que vivió en el funeral religioso por las víctimas del accidente, celebrado este jueves en la capital onubense. En el vídeo, todos los detalles.

Este jueves se celebraba en Huelva el funeral religioso por las 45 víctimas del accidente ferroviario del accidente de Adamuz, (la gran mayoría de los fallecidos de tragedia eran de la provincia onubense) y fueron ellos los únicos protagonistas de este acto. El dolor y la emoción quedaron patentes en este homenaje, atrás quedaron las trifulcas políticas.

Así lo confiesa, además, en Al Rojo Vivo, Mario Samper, un superviviente del Alvia siniestrado: "La crispación política no nos viene bien a ninguno de los que estamos afectados por este suceso", asegura contundente Samper, añadiendo la importancia de dejar trabajar a los técnicos para que la investigación pueda esclarecer realmente lo que pasó, porque "los políticos ahora mismo no van a resolver nada con esa crispación".

En ese funeral, Samper pudo dar un abrazo a alguien muy especial para él desde el pasado y fatídico 18 de enero: "Sí, a un niño que tuve la oportunidad de sacar del vagón número 2 [del Alvia]. Tenía familiares fallecidos y, en ese momento, un estado de nervios importante. Lo saqué de allí y lo remití a una zona más segura y menos crítica", confiesa emocionado.

"La verdad es que me emocionó mucho poder abrazarlo. Él estaba feliz, tenía la cara de la inocencia de un niño y fue muy emotivo", recuerda Semper.

