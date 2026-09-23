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Desahucio de Maricarmen

Reproches cruzados y ninguna solución: ni Moncloa ni Madrid se responsabilizan del desgarrador desahucio de Maricarmen

Los detalles El Ministerio de Vivienda pone el foco en el Ayuntamiento de Madrid por no emitir un certificado de vulnerabilidad en el caso de Maricarmen, algo que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, niega. "Sí hemos emitido el certificado de vulnerabilidad, por lo que pido a la ministra de Vivienda que respete a Maricarmen", ha respondido el alcalde.

Reproches cruzados y ninguna solución: ni Moncloa ni Madrid se responsabilizan del desgarrador desahucio de Maricarmen

Este miércoles, toda España ha asistido al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha sido expulsada de la casa en la que llevaba viviendo 70 años en el barrio madrileño de Retiro. Además de un escándalo a nivel social, este desahucio ha propiciado una batalla política, ya que ninguna autoridad, ni estatal, ni autonómica, ni municipal, ha paralizado el lanzamiento.

Mientras en Retiro se ejecutaba el desahucio de Maricarmen, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que el Gobierno "ha hecho mucho" en este caso, que ha expuesto que "evidencia las consecuencias de la especulación salvaje, de no querer controlar el mercado, de ponerles alfombras rojas a los buitres y a los especuladores".

"Hemos acompañado el caso de Maricarmen con la responsabilidad que tenemos, tanto desde el punto de vista institucional, directamente apoyando la resolución de Naciones Unidas intentando que esto sirviera para paralizar el desahucio acompañando esa petición de suspensión cautelar", ha añadido la titular de Vivienda.

Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo ha intentado negociar con el fondo que ha comprado la vivienda, pero que la empresa no ha querido. Sin embargo, el PSOE se abstuvo la semana pasada ante la propuesta de Sumar para prohibir la compra de pisos a los fondos.

No obstante, el Ministerio de Vivienda pone el foco en el Ayuntamiento de Madrid por no emitir un certificado de vulnerabilidad en el caso de Maricarmen, algo que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, niega. "Sí hemos emitido el certificado de vulnerabilidad, por lo que pido a la ministra de Vivienda que respete a Maricarmen", ha respondido el alcalde.

Por su parte, la Comunidad de Madrid también asegura haber buscado una solución para Maricarmen. "En dos ocasiones le dimos un recurso asistencial y hemos estado en permanente contacto con los servicios sociales municipales", ha asegurado este miércoles Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento aseguran haber hecho todo lo posible para evitar el desahucio de Maricarmen. Sin embargo, las tres administraciones forman parte de un fracaso que escandaliza a todo el país.

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