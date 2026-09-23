Ada Colau exige "dejarse de medias tintas" con la vivienda y pide al PSOE que "mueva el culo": "O está con los especuladores o con la mayoría social"

"¿De verdad me están diciendo que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, no puede hacer nada aunque Ayuso no mueva ni un dedo para salvar a Maricarmen?", opina Ada Colau, que reclama "políticas valientes" en vivienda.

Miles de personas se concentran en varias ciudades de España para protestar por el desahucio de Maricarmen, símbolo de lo que es el problema de la vivienda en España.

Más Vale Tarde lo analiza con Ada Colau, que expresa la "rabia" e "impotencia" que le ha producido este desahucio, pero también todo el "cariño" hacia la mujer de 87 años con discapacidad a la que un fondo buitre no ha dejado seguir en la casa donde ha estado viviendo 70 años.

La exalcaldesa destaca que "llevamos décadas luchando por algo tan básico como es el derecho a la vivienda" y que "da mucha rabia ver cómo los fondos buitres están campando con total impunidad".

Colau recuerda que tras el caso de Maricarmen hay muchos más, como el de una mujer de L'Hospitalet que se suicidó tras ser desahuciada. En este sentido, afirma que "han crecido los desahucios en los últimos meses" y "son todos casos inadmisibles e insoportables".

Ante esta situación, exige "dejarse de medias tintas": "O la vivienda se prioriza su función social y es para vivir o es para especular, y hasta ahora en España ha sido para especular", algo que, afirma, "se tiene que acabar ya".

Aunque reconoce que abordar el problema de la vivienda es "complejo", Colau está convencida de que existen mecanismos a corto plazo para evitar desahucios como el de Maricarmen: "Lo habría podido evitar la jueza, lo habría podido evitar también la Policía, no haciendo ese despliegue con nuestro dinero público, lo podría haber evitado el Ayuntamiento, que como mínimo, su obligación es ofrecer un realojo digno para Maricarmen".

Pide al PSOE que se "posicione"

Colau también tiene palabras para el PSOE, al que pide que "de una vez por todas, mueva ya el culo y cambie su postura, porque llevamos años pidiéndole que regule para evitar la especulación, que limite de verdad los precios de la vivienda, que garantice alquileres estables y frene los desahucios".

"No puede ser que hoy salga la ministra de Vivienda y diga que todo es culpa de Ayuso y que no podía hacer nada. ¿De verdad me está diciendo que Pedro Sánchez, presidente de España y el Gobierno de España, no puede hacer nada aunque Ayuso no mueva ni un dedo para salvar a Maricarmen?", se pregunta Colau, que sostiene que "el PSOE siempre ha sido muy sensible a las presiones del sector inmobiliario".

La exalcaldesa de Barcelona defiende que la situación ya es "insostenible" y pide al PSOE que se posicione: "O está con los especuladores o está con la mayoría social, con la gente trabajadora que simplemente queremos poder vivir dignamente, en paz, con un techo digno".

De este modo, considera que "la manera de parar a la extrema derecha es hacer políticas valientes en vivienda y es el momento de hacerlo". Por ello, propone un decreto en el que se impidan las compras especulativas, se impida actuar a los fondos buitre, se garantice la estabilidad de los alquileres y donde haya una moratoria de desahucios de personas vulnerables. "Es el momento de hacerlo", sentencia.

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