"La situación que ha vivido Maricarmen la vivió mi abuela y no voy a permitir que ninguna señora mayor esté en la calle luchando": la indignación de un manifestante en Madrid

Alexander es uno de los miles de manifestantes que se agolpan a las puertas del ático de Ayuso para exigir una solución al desahucio de Maricarmen, una situación que él mismo ha vivido de cerca: "Se pasa muy mal".

Miles de personas se concentran en estos momentos frente al polémico ático de Ayuso en el madrileño barrio de Chamberí para protestar por el desahucio de Maricarmen, que se ha convertido en todo un símbolo del problema de la vivienda en España.

Entre las muchas personas que están reivindicando el derecho a la vivienda está Alexander, que ha sido una de las personas que pasaron la noche ante la casa de Maricarmen.

Asegura que esta mañana ha sido violentado y agredido por la Policía, a pesar de que hasta en tres ocasiones les dijo que tiene una lesión en la rodilla: "Me han lanzado por los aires y no lo han respetado", sostiene.

Ahora se encuentra en Chamberí luchando por el derecho a la vivienda y protestando contra los desahucios, algo que le toca muy de cerca: "La situación que ha vivido Maricarmen la vivió mi abuela y no voy a permitir que ninguna señora mayor esté en la calle luchando, porque se pasa muy mal", explica.

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