Los regalos de cortesía de Moncloa: de la botella de aceite de los ministros a las monedas de Picasso de Sánchez

Los detalles El regalo más común que hacen los ministros españoles cuando viajan al extranjero es una botellita de aceite de oliva. Un regalo del que ha tirado el presidente Sánchez, aunque también ha obsequiado con jamón ibérico, camisetas de baloncesto o monedas en homenaje a Picasso.

El exministro Miguel Sebastián se enteró en directo en Al Rojo Vivo de que el PP no descarta citarlo para declarar en el Senado tras sus comentarios sobre las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, calificándolas como regalos de cortesía. El portavoz popular Borja Semper criticó sus explicaciones y no descartó acciones futuras. Sebastián respondió mencionando la costumbre de intercambiar regalos diplomáticos, como las botellitas de aceite de oliva. El presidente Pedro Sánchez ha seguido esta tradición, regalando desde jamón ibérico hasta monedas de Pablo Picasso. Hasta 2005, no existía un código para regular estos obsequios, aprobado finalmente por Zapatero.

Este lunes, el exministro Miguel Sebastián se ha enterado en directo en Al Rojo Vivo de que el PP no descarta citarlo para declarar en el Senado. Todo tras haber asegurado que las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero son regalos de cortesía y que, como él, hay muchos más regalos y figuras que se los han quedado. Es más, Sebastián ha llegado a decir que era algo habitual.

"Me parecen tan vergonzosas las explicaciones, para desviar la atención, del exministro Sebastián sobre algo tan grave", ha dicho este lunes el portavoz popular Borja Sémper, para luego asegurar: "No descartamos nada" ante preguntas de la prensa que apuntaban a la posible declaración del exministro en la Cámara Alta. Tras conocer la 'amenaza' del Partido Popular, Miguel Sebastián ha respondido: "Encantado de comparecer. ¿En qué comisión de investigación estamos? ¿Va a haber una comisión de investigación también de las joyas? Pues encantado de comparecer".

Pues si los saudíes regalan joyas, España suele dar, por ejemplo, una botellita de aceite. Porque con las joyas de Zapatero estamos descubriendo los secretos de los regalos de cortesía o, dicho de otro modo, los sistemas para cortejar a políticos.

Alberto Garzón, de nuevo en Al Rojo Vivo, ha explicado que lo típico, el regalo más común que hacen los ministros españoles cuando viajan al extranjero, es una botellita de aceite de oliva. Un regalo del que también ha tirado el presidente Pedro Sánchez, aunque a su homólogo chino, a Xi Jinping, también le obsequió con un buen jamón ibérico.

Sánchez también ha regalado turrones o el bonsái que le dio al papa León XIV con motivo de su viaje por España. Pero el presidente del Gobierno tiene otro regalo recurrente: unas monedas de Pablo Picasso. Se las ha entregado como presentes al papa Francisco; al presidente de Brasil, Lula da Silva; al que fuera presidente de Chile, Gabriel Boric, o a Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Estas monedas en honor al pintor español son su regalo comodín para viajes diplomáticos.

Pero no es el único al que recurre. A Joe Biden, Sánchez le regaló una camiseta de baloncesto y él al presidente español una pelota antigua.

El gasto en regalos de más de un año asciende a 19.000 euros. Es decir, poco más de 300 euros de media por obsequio. Con Benjamín Netanyahu, el líder de Israel, España no se gastó ni un euro. Porque Netanyahu es el único líder internacional al que no consta que se le haya hecho presente alguno.

Otros regalos y qué se hizo con ellos

Regalos que nada tienen que ver con las joyas que recibieron el expresidente Zapatero o el exministro Miguel Sebastián. Este último las dejó en el Ministerio, a la vista de todos y sin tener ni idea del valor que tenían realmente. "Nunca pensamos que tenían el valor del que se está hablando ahora. Están en una vitrina, en la sala de espera de las visitas", ha explicado.

El también exministro Alberto Garzón ha explicado este lunes que, en su caso, solo le regalaron unas chocolatinas, aunque una vez intentaron darle un ordenador que no aceptó.

La exministra Ana Pastor ha explicado que a ella, estando en el cargo, le regalaron una figurita de un pájaro. José Manuel García-Margallo no ha dudado en confirmar en Más Vale Tarde que ha sido receptor de regalos, pero que solo ha disfrutado de dátiles, pastelitos, vino y poco más.

Hasta el año 2005 no existía un código que regulara los regalos que recibía el presidente y los miembros de su Ejecutivo. Fue precisamente Zapatero el que aprobó una normativa al respecto.

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