Wyoming afirma que Sánchez está "tan encantado con el papa que ha empezado a imitarle": así "bendice a su primer bebé"

"Pedro Sánchez está tan encantado con la visita del papa que ha empezado a imitarle", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "según el diario 'ABC', Sánchez ha bendecido a su primer bebé".

Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio que "no cabe duda de que la visita del papa a Canarias tiene una lectura muy política". "Pedro Sánchez ha estado en Gran Canarias acompañado con varios ministros con los que ha recibido al pontífice", destaca la periodista, que explica que "a nadie se le escapa que el discurso de León XIV contra la discriminación de migrantes y a favor de la acogida ha supuesto un espaldarazo para la política migratoria de la Moncloa".

"Así, es", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "Pedro Sánchez está tan encantado con la visita del papa que ha empezado a imitarle". Y es que el presentador de El Intermedio destaca que "según el diario 'ABC', Sánchez ha bendecido a su primer bebé": "Está tan feliz que parece que está a punto de decirle a Begoña Gómez si van a por la familia numerosa".

"Es una imagen sorprendente que nos plantea una incógnita", resalta el presentador, que ironiza: "¿Quiere Sánchez convertirse en papa?, espero que no, porque como hagan fumata blanca en Ferraz lo mismo entra la UCO buscando documentos quemados".

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