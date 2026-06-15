Miguel Sebastián, tajante sobre la polémica de las joyas: "Me parece hipócrita lo que se está haciendo, se está valorando algo que ocurrió hace 20 años"

El profesor Miguel Sebastián, exministro en el Gobierno de Zapatero, explica que las joyas que él recibió las dejó en el Ministerio, están expuestas a la vista de todos. En el vídeo muestra su enfada e indignación por este asunto: "Estoy harto de los expertos en joyas", asegura en Al Rojo Vivo.

Miguel Sebastián, profesor de Economía y exministro del Gobierno de Zapatero, mostraba su "indignación" en laSexta Xplica por la "hipocresía" en los ataques al expresidente con respecto a las joyas: "¿Hay alguien que se crea que somos los únicos que hemos recibido regalos?". El exministro desveló que a él le entregaron en un viaje a Arabia Saudí hasta tres piezas que decidió dejar en una vitrina en el Ministerio de Industria.

Igualmente detalló que a él le aseguraron que "lo habitual" era que esos regalos se los quedara la persona que los recibía: "Yo pregunté en el Ministerio qué era lo habitual hacer en esos casos y me dijeron que lo habitual es que estos regalos de cortesía en viajes internacionales se los quedara el ministro", explicaba.

Dos días después, el exministro entra en directo en Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras, y explica que efectivamente él recibió joyas en el año 2008 por parte de Arabia Saudí a raíz de un viaje: "Me parece intolerable que se diga que ahí puede haber cohecho".

"Es absolutamente desconocimiento de cómo funcionaban los regalos de cortesía en los viajes internacionales y que es imposible rechazar esos regalos, incluso físicamente, porque los regalos los han colocado en el avión de vuelta y algunos incluso los traían desde otros países. Nosotros decidimos dejar todos esos regalos en una vitrina del ministerio, pero esa no era la decisión habitual", explica el profesor, señalando el debate que hubo entonces en el ministerio sobre qué hacer al respecto.

Así, explica Sebastián que "los que mandan en el ministerio, los funcionarios, las secretarias.... me decían que lo habitual en estos casos es que como eso es un regalo personal del ministro y es el ministro quien se los lleva. Y es así porque si no aquí habría regalos de otros ministros".

No obstante, "nosotros decidimos dejarlo ahí, pero me parece hipócrita todo lo que se está haciendo ahora y se está valorando algo que ocurrió hace 20 años con criterios que hace 20 años no eran los criterios al uso", critica contundente el exministro.

"Se está valorando unas joyas, que yo no tengo ni idea de lo que valen (...) Solo sé que están en una vitrina del ministerio y sí, valen esa millonada, pediría al ministerio que pusieran vigilancia y seguridad porque nosotros creíamos que no valían tanto", añade contundente.

En el caso de las joyas de Zapatero, sostiene por su parte Antonio García Ferreras, "hay un peritaje de expertos que dicen que son 1,3 millones", sin embargo, Sebastián rechaza esa idea porque "estamos comparando de forma errónea lo que valen hoy con lo que valían hace 20 años. No soy experto, pero si miro los datos, el precio del oro se ha multiplicado por siete en los últimos 20 años y el precio de la plata se ha multiplicado por seis en los últimos 20 años. Estoy harto de expertos. Me molestan los expertos de ahora en joyas", critica el exministro.

Con respecto al Código del Buen Gobierno del Gobierno de Zapatero, confirma Sebastián que él lo ha aplicado y "entiendo que todos los colegas lo han hecho también. Pero en un Código de Buen Gobierno excluye situaciones como los regalos de cortesía, porque es muy difícil, por no decir imposible, devolverlo", aclara el exministro.

Y es verdad, confirma que "ha habido, como en mi caso (voy a hablar de mi caso porque yo no sé cuál es el caso de Zapatero), un regalo muy valioso que desde luego no es el valor de lo que se está hablando porque nosotros lo tenemos en una vitrina a la vista en el ministerio y nadie ha dicho en estos últimos 20 años: 'Que locura, tenéis ahí una millonada, haced el favor de poner seguridad'. Lo tenemos con un cristalito en la sala de espera".

Por tanto insiste en que "es todo una hipocresía, lleno de expertos que saben mucho de valores, de las joyas que no miran lo que ha subido, el precio del oro y la plata, que es la información que tengo, porque es pública lo que valen (...) Pero desde luego nunca tuvimos la sensación de que recibíamos un regalo tan caro, porque si no lo hubiéramos puesto en un sitio más seguro que en una vitrina como lo pusimos. Y está a la vista de todo el mundo".

Por último, destaca el exministro que le extraña que sean él y Zapatero y yo los únicos que en 40 años de democracia en haber recibido regalos caros en España: "Me extraña tanto que no me lo puedo creer. Me parece estadísticamente imposible. Por eso digo que hay es una enorme hipocresía. Porque aquí ha habido muchos presidentes del Gobierno, ha habido muchos ministros, muchos presidentes de comunidades autónomas, muchos alcaldes que han estado por aquí y que han recibido a mandatarios extranjeros", remata Sebastián.

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