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Un alcalde cacique

Reclaman la dimisión del alcalde de Oleiros (A Coruña) tras insultar a una policía municipal: "Tráeme el coche de inmediato, me cago en Dios"

Los detalles Ya en 2024 aseguró: "No soy violento, soy un hombre tranquilo". Aunque fue inhabilitado durante seis años, gobierna desde 2003 en Oleiros, pero sus polémicas han sido constantes. En 2024, amenazó de muerte y llamó 'hijo de puta' al portavoz del PSOE que había criticado la compra de parcelas municipales por parte de su mujer.

Reclaman la dimisión del alcalde de Oleiros (A Coruña) tras insultar a una policía municipal: "Tráeme el coche de inmediato, me cago en Dios"
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En Oleiros, un municipio de A Coruña, su polémico alcalde ha vuelto a provocar la indignación de muchos vecinos. La última de Ángel García Seoane: gritar e insultar gravemente a una policía municipal, simplemente, por haber retirado su vehículo mal aparcado.

"Tráeme el coche de inmediato, me cago en dios", son solo algunas de las frases que le dedicó a la agente y ahora, la oposición pide su dimisión. Sin embargo, Ángel García Seoane ya ha dejado claro que ni piensa dejar su cargo ni pronunciar una disculpa. Es más, ha denunciado que se está desarrollando una campaña contra él.

Lo que está claro es que la incontinencia verbal del alcalde de Oleiros, uno de los municipios más ricos de A Coruña, le ha metido en un lío y la oposición pide su dimisión. "No se puede utilizar un cargo público para actuar así", denuncian desde el PP, mientras que para el BNG es "intolerable" y el PSOE considera que "no tiene justificación posible".

Reaccionan a los insultos de García Seoane vertidos sobre una policía municipal después de que se llevaran su coche por estacionarlo en un lugar reservado. "Tráeme el coche de inmediato, me cago en Dios. A algunos les voy a abrir una reclamación. ¿Eres tonta o gilipollas?", le dijo a la policía en una llamada que pueden escuchar en el vídeo que acompaña esta información.

"A mí no me llame ni tonta ni gilipollas, porque yo no le estoy faltando al respeto", dijo la mujer en su defensa, pero no consiguió calmar la rabia del alcalde. "Te llamo tonta y gilipollas porque estás diciendo cosas que no tienen sentido".

Por estas palabras, la oposición ha criticado duramente sus formas. "No es posible que un representante público se dirija a una empleada municipal en estos términos", ha denunciado el BNG. Y el PP va más allá: "Entendemos que por dignidad debería haber dimitido".

"Amenazándome de muerte, llamándome hijo de puta"

Pero Ángel García Seoane es un hueso duro de roer. Ya en 2024 aseguró: "No soy violento, soy un hombre tranquilo". Aunque fue inhabilitado durante seis años, gobierna desde 2003 en Oleiros, pero sus polémicas han sido constantes. Como la de 2024, cuando el portavoz del PSOE le criticó que su mujer hubiese adquirido parcelas municipales.

"Se levantó en el Pleno, directamente amenazándome de muerte, llamándome hijo de puta", denunció después el socialista. El alcalde se defendió diciendo: "Ya saben que soy una persona de carácter fuerte".

Una polémica más que se suma a la larga lista de cuando el poder se cree por encima de la ley.

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