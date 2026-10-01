Iñaki López, sobre Almeida y la acampada de Sol: "Nos advierte de una violencia inminente que, por lo que sea, jamás vio en Ferraz"

Iñaki López hace una reflexión repleta de ironía sobre las amenazas que ve Almeida en la acampada de Sol, desde el cuchillo cebollero "preparado para subvertir el orden constitucional" a los hornillos "que lo mismo calientan lentejas veganas que derriban monarquías constitucionales".

Iñaki López reflexiona sobre la "historia de terror, armas letales y peligro inminente sobre Madrid" en la que Almeida ha convertido a la acampada de Sol. En el informe que ha remitido al Ministerio del Interior, califica a los manifestantes de violentos.

Para ilustrarlo, lo acompaña de varias imágenes que el presentador de Más Vale Tarde analiza con su habitual ironía. La primera muestra un cuchillo junto a una rebanada de pan y un bote de humus: "Personalmente me parece más peligroso el humus", comenta Iñaki, que señala que para el alcalde estamos ante "un filo preparado para subvertir el orden constitucional".

En la segunda foto aparecen los adoquines: "Letales ladrillos en manos de esos perroflautas trans de la ETA", afirma con sorna Iñaki sobre estos ladrillos "disimulados como contrapesos de lonas" que "esperan a que algún comando los emplee para convertir España en una república bolivariana maometana".

También están los hornillos, "armas letales que lo mismo calientan lentejas veganas que derriban monarquías constitucionales" y que, según el presentador, "tédax de la benemérita forjados en Bagdad ya se preparan para desactivar este artefacto de la kale borroka yihadista".

"Almeida nos advierte de una violencia inminente en Sol que, por lo que sea, jamás vio en Ferraz, aunque quemaran mobiliario urbano", concluye.

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