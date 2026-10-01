El exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta ratifica ante la jueza que elevó los avisos del CNI sobre la entrada masiva

Los detalles Gonzalo Sanz ha confirmado a la jueza Tardón que trasladó al delegado del Gobierno en la ciudad ceutí la posible entrada masiva de migrantes, incluyendo una comunicación con un agente del CNI.

Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta, ha ratificado ante la jueza Tardón que elevó a Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Ejecutivo en la ciudad ceutí, los avisos que le habían trasladado sobre la posible entrada masiva de migrantes, entre los que estaba una comunicación con un agente del CNI.

Se ha ratificado así en su carta de dimisión, una que llegó por "incompatibilidad" con Pérez Triano tras esa publicación de los informes del CNI. Fue el 11 de septiembre cuando confirmó que tomaba una decisión por "razones personales y familiares", pero también por las mentiras del delegado al apuntarle de forma directa por, según él, no haberle notificado esa llamada que mantuvo con el CNI un día antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

En el correo remitido a la Secretaria General, Sanz habló de una "evidente incompatibilidad" entre su versión y las declaraciones públicas del delegado del Gobierno. Ya en su momento, aseguró que elevó la información del CNI a Pérez Triano, algo que el niega.

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