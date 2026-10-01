Ayuso deja sin asistentes de conversación nativos a los colegios e institutos de Madrid tras crear su propio programa y criticar el retraso del Ministerio

Los detalles No dispondrán de estos profesores al menos hasta enero y denuncian que el número de pasará de unos 2.800 a tan solo 1.460.

El Gobierno de Ayuso ha decidido salirse del programa del ministerio para asistentes de conversación y crear su propio sistema, pero no ha logrado implementarlo a tiempo. Este retraso ha dejado a los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid sin estos profesores nativos, que ayudan en la correcta pronunciación y acercan la cultura de sus países de origen. Se espera que, como pronto, lleguen en enero, según Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid. Además, el número de asistentes se reducirá de 2.800 a 1.460, afectando negativamente a los estudiantes. La Comunidad de Madrid justifica su decisión por los retrasos del Ministerio, pero Educación asegura que fue Madrid quien se presentó fuera de plazo. Los más perjudicados son los profesores y alumnos.

Los asistentes de conversación son esos profesores nativos que ayudan en los colegios a emplear correctamente frases. El Gobierno de Ayuso se ha salido del programa del ministerio y ha decidido montarlo por su cuenta, pero el problema es que no han llegado a tiempo. El PP, que siempre ha abanderado el bilingüismo, ha dejado sus colegios e institutos sin uno solo de estos asistentes, como mínimo, hasta enero.

Ayudan a pronunciar de forma correcta en inglés, francés o alemán. Además, acercan a los estudiantes no solo la lengua, sino también la cultura de sus países de origen. Esta es la labor de los asistentes de conversación que no han empezado el curso en las aulas de la Comunidad de Madrid.

"No sabemos si se van a incorporar en algún momento, pero como muy pronto sería en el mes de enero", ha contado Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid.

El primer trimestre ya está perdido y denuncian que, además, el número de asistentes pasará de unos 2.800 a tan solo los 1.460 que ha anunciado la consejería de Educación. De esta forma, los centros pasarán de cuatro a "no sabemos si la previsión es uno o como máximo dos", ha detallado Rocha.

"El miércoles tuve la reunión de padres y la gente estaba descontenta" porque "cuando hay nativos se nota en el nivel de los niños", según han señalado algunos padres.

La mayoría de las Comunidades Autónomas ponen en marcha estos programas junto al Ministerio de Educación, pero este año la Comunidad de Madrid decidió crear el suyo propio. Lo han hecho —aseguran— por los problemas y retrasos del Ministerio para poner en marcha esta convocatoria y, además, acusan al gobierno central de dejarlos fuera.

Desde Educación sin embargo insisten en que fue la Comunidad de Madrid la que se presentó fuera de plazo. En definitiva, como siempre los perjudicados son los profesores y los alumnos.

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