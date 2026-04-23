Rajoy niega ser 'el Barbas' o 'el Asturiano': "Me llamo Mariano Rajoy como cada uno sabe y luego cada uno me llama como quiere"

Los detalles "Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere. Pregúntele a ellos", ha espetado al inicio de su declaración al ser preguntado por parte de Gloria Pascual, del PSOE, por la siglas y otros motes como 'el barbas' o 'el asturiano'.

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional durante el juicio del caso Kitchen. En su intervención, Rajoy negó ser conocido como 'el Barbas' o 'el Asturiano', apodos mencionados en los papeles de Bárcenas. Al ser cuestionado por Gloria Pascual del PSOE sobre estos motes, Rajoy respondió que él solo se llama Mariano Rajoy y que los demás pueden llamarlo como deseen. Durante su testimonio, negó haber destruido documentos, recibido sobres con dinero o que el PP hubiera influido en la declaración de Bárcenas, ni tampoco haber mantenido conversaciones sobre el asunto con Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior.

"Me llamo Mariano Rajoy como todo el mundo sabe". De esta manera ha comenzado el expresidente de Gobierno, Mariano Rajoy, su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio por el caso Kitchen, donde ha negado ser 'el Barbas' o 'el Asturiano'.

Al ser preguntado por parte de Gloria Pascual, del PSOE, por la siglas y otros motes como 'el barbas' o 'el asturiano', en el que figuraba en papeles de Bárcenas y también por los apodos con los que uno de los acusados en esta operación, el expresidente ha espetado que "yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos".

Rajoy ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en la décima jornada del juicio Kitchen, la presunta operación parapolicial orquestada por la cúpula del Ministerio del Interior bajo su primer Gobierno para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B, una vista en el que no se enjuicia una conexión política de la trama con el Partido Popular.

Durante su declaración, en la que se ha limitado a decir "no", Rajoy ha asegurado que es "absolutamente falso" que destruyera documentos como así declaró este lunes el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

También ha negado que recibiera un sobre con dinero o que el PP mantuviera contactos con Bárcenas para influir en su declaración, ni que se hicieran seguimientos a la familia del extesorero, ni conversaciones sobre el tema con Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior.

Por otro lado, Mariano Rajoy ha asegurado no tener "ni idea" de un mensaje que habría mandado a Bárcenas en el que le decía "hacemos lo que podemos". Sobre el célebre mensaje de "Luis, sé fuerte", ha asegurado se ha acordado "porque se publicaba casi todos los días". Respecto un mensaje que decía "tú sabrás a lo que juegas", ha contestado: "Es un mensaje de hace más de 13 años, ni me suena".

El expresidente ha asegurado que Kitchen no fue "una operación política", sino que, después de ser presidente del Gobierno, supo que se había tratado de una "operación policial para coger el dinero de Bárcenas y averiguar quiénes eran los testaferros".

"Ni el ministro (Jorge Fernández Díaz) ni nadie estaba en eso. Fue una operación policial que se ajustó a la legalidad", ha defendido Rajoy. "Yo no me interesé de avances porque no lo conocía. Nadie me preguntó en el Parlamento. Me enteré en el 2021 cuando un policía lo dijo en el Congreso", ha señalado el expresidente del Gobierno.

Además, Rajoy ha insistido en que su relación con Luis Bárcenas se rompió cuando supo que "no era trigo limpio". "Jamás supe nada de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados", ha asegurado el expresidente del Gobierno.

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