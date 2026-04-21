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Caso Kitchen

¿Puede abrirse una investigación contra Rajoy tras las declaraciones de Bárcenas? Alfonso Pérez Medina responde

El periodista ha señalado que "no habrá consecuencias" ni para Rajoy ni para Cospedal, recordando que esta es una cuestión que "ya quedó zanjada" con la decisión del juez instructor y la Sala de lo Penal.

¿Puede abrirse una investigación contra Rajoy tras las declaraciones de Bárcenas? Alfonso Pérez Medina responde

El que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha señalado en el juicio por la 'operación Kitchen' que grabó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy hablando de la caja B, recibiendo un sobre y destruyendo un documento de las cuentas paralelas. Además, ha indicado que esta operación se inició "por los responsables del PP en ese momento".

Alfonso Pérez Medina ha aclarado en Al Rojo Vivo si estas declaraciones pueden tener alguna trascendencia y puede llegar a abrirse una investigación contra el expresidente del Gobierno.

"Contra Mariano Rajoy y los responsables del PP, no", ha dejado claro, indicando que esta es una cuestión que "ya quedó zanjada" con la decisión del juez instructor Manuel García Castellón y la Sala de lo Penal. "Pusieron ahí la barrera", ha recordado.

El periodista ha explicado que establecieron que "no había responsabilidad en la entonces secretaria general María Dolores de Cospedal" porque no había "pagos al comisario Villarejo", añadiendo que las reuniones eran "lícitas y no delictivas".

Por tanto, Pérez Medina ha recalcado que "no habrá consecuencias ni para Cospedal ni para Rajoy".

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