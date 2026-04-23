El AVE directo entre Málaga y Madrid volverá el día 30 de abril a las 12 de la mañana

El contexto La línea de alta velocidad quedó cortada el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga) debido a los daños por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga, que ocasionaron un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde febrero debido a un deslizamiento de tierra que afectó las vías, se restablecerá el 30 de abril a las 12:00 horas, según Adif. La reapertura coincide con las previsiones de marzo y permitirá el servicio justo antes del puente de mayo, cuando se espera alta demanda. Durante la interrupción, los viajeros usaron autobuses entre Málaga y Antequera-Santa Ana. La reparación del tramo, compleja por el volumen del deslizamiento y las condiciones del terreno, incluyó la reconstrucción de infraestructura ferroviaria y movilizó a 75 personas en turnos continuos.

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumplirá así con las previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril.

La línea de alta velocidad lleva afectada desde que el pasado 4 de febrero, a causa de unas fuertes lluvias, cayera un muro de contención sobre las vías. Con esto, estarán disponibles los trenes justo para el puente de mayo, festivo que cae en viernes y se espera un pico de demanda importante entre ambas ciudades.

La circulación en la línea, que une Málaga con Madrid y otras capitales andaluzas, se restablecerá así antes del puente de mayo, "si no hay ningún factor externo sobrevenido", según Adif.

Durante el corte, los viajeros han tenido que realizar en autobús el trayecto entre Málaga y la Estación de Antequera-Santa Ana, como plan alternativo de la empresa de transporte pública Renfe, mientras que las privadas Iryo y Ouigo no han operado.

Una intervención "de gran complejidad"

La intervención en la zona dañada ha sido "de gran complejidad y magnitud", debido al volumen del deslizamiento (más de 200.000 metros cúbicos de tierra) y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión, ha detallado Adif.

Tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la estructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases para garantizar la seguridad de las operaciones, y suavizando asimismo la pendiente del terreno.

Una vez completadas estas operaciones, actualmente se reponen las instalaciones ferroviarias: sistemas de electrificación (catenaria), vías y desvíos, así como los equipos de señalización y regulación del tráfico. Durante los trabajos se han movilizado unas 25 máquinas de diverso tipo y hasta 75 personas repartidas en varios turnos de trabajo, cubriendo las 24 horas del día.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya resaltó este martes "la magnitud" de la obra "que ha habido que afrontar" en Álora y criticó que haya otros responsables de instituciones que actúen "con cinismo" e "irresponsabilidad", comentario que acompañó en X con un vídeo que mostraba el avance de los trabajos durante este tiempo.

Antes del desprendimiento de Álora la conexión de AVE entre Málaga y Madrid ya estaba cortada desde el 18 de enero por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.