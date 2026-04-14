Cristina Gallego bautiza la amistad entre Rajoy y Fernández Díaz como 'Ferjoy': "Eran uña y carne, Woody y Buzz en 'Toy Story'"

La amistad entre el expresidente popular y el exministro de Interior comenzó a principios de los 90. Desde entonces, no han dudado en manifestar su admiración mutua.

Cristina Gallego quiere defender la amistad en El Intermedio a Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy. "Soy su fan número uno", desvela la colaboradora. "Bueno, como Jorge es del Opus soy su fan numeraria uno", apunta.

"Además, ahora que los Javis se han separado son perfectos para ser el dúo favorito de España", añade, y bautiza a la pareja como los 'Ferjoy'. "Son amigos inseparables desde principios de los 90, cuando Rajoy se llevó a Fernández Díaz a Madrid desde Cataluña y le puso un despacho al ladito del suyo en Génova", explica.

Gallego indica que siempre que Rajoy ha sido ministro, Fernández Díaz ha sido su secretario de Estado, y cuando el gallego fue presidente, él fue su ministro de Interior. "Eran uña y carne, Woody y Buzz en 'Toy Story'", comenta.

La colaboradora indica que, además, Fernández Díaz no duda en poner "la mano en el fuego" por Rajoy o, incluso, "micrófonos por la casa de Bárcenas". "Es lo que todos haríamos por un amigo", afirma.

"Mi historia de amor favorita es la de 'Ferjoy', que se defienden ante cualquier adversidad", explica, algo que hizo el expresidente popular durante la comisión de investigación de la Kitchen. "Su amistad de esa pareja está por encima de todo", concluye.

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