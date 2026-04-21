El exjefe de la UDEF no duda sobre quién es M. Rajoy: "Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid"

¿Qué ha dicho? Manuel Vázquez ha explicado que la duda no era a quién se refería dicha anotación, sino la veracidad de la misma, si "era buena", y ha subrayado que alguien propuso llamar al expresidente para tomarle declaración, pero fue descartado por la Fiscalía y el juez, aunque ha negado que existiesen órdenes.

El exjefe de la UDEF, Manuel Vázquez, testificó en el juicio del caso Kitchen, donde se investiga una presunta trama para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Vázquez comparó la anotación de "M. Rajoy" en una contabilidad del PP con que apareciera "K. Mbappé" en la del Real Madrid, sugiriendo que era obvio a quién se refería. Negó que hubiera órdenes para ocultar información sobre Rajoy y afirmó que no se suprimieron nombres de informes policiales. También negó tener constancia de seguimientos a Bárcenas, aunque no puede asegurarlo completamente desde su tiempo en la UDEF.

El exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Vázquez ha afirmado este martes que dudar sobre quién se esconde tras la anotación de "M. Rajoy" en una presunta contabilidad extracontable del PP es como hacerlo "si aparece K. Mbappé en la del Real Madrid".

Vázquez, jefe de la UDEF entre 2012 y 2016, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen, donde el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez están acusados por presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación comprometedora para el PP entre 2013 y 2015, cuando se investigaba Gürtel y la caja B del PP.

A preguntas de la defensa del comisario Andrés Gómez Gordo, Vázquez ha subrayado que, en el momento en el que apareció el nombre de Rajoy, alguien propuso llamar al expresidente para tomarle declaración, una opción que fue descartada por la Fiscalía y por el juez, pero ha negado que existiesen órdenes para que esta información no saliese a la luz. "No se tapó nada. Esas órdenes no existieron", ha dejado claro el policía jubilado.

Al ser preguntado sobre si ordenó al investigador de la UDEF a cargo de 'Gürtel', Manuel Morocho, que suprimiera el nombre o la mención de cargos relevantes del PP en los informes policiales, Rajoy o la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el mando policial ha respondido que no.

Ha sido entonces cuando ha trazado un símil entre el expresidente del PP y el delantero del Real Madrid: "Vamos a ver: M. Rajoy, en una contabilidad o una extracontabilidad, como dice el señor Bárcenas, que aparezca M. Rajoy y ponerse a dudar de quién es... Es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid", ha indicado. Por eso, ha explicado que la duda no era a quién se refería dicha anotación, sino la veracidad de la misma, si "era buena".

Vázquez ha negado tener constancia de seguimientos o vigilancias a Luis Bárcenas o a su entorno familiar más cercano: si ocurrió, ha dicho, fue sin que le constara. "Antes de ser destinado a la UDEF, lo ignoro. Desde que fui jefe de la UDEF no lo puedo afirmar categóricamente, porque a lo mejor sí", ha apuntado.

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