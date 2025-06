¿Por qué Santos Cerdán ha entrado a la cárcel y Ábalos y Koldo no?: las razones del juez

El Tribunal Supremo ha ordenado la prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, tras ser señalado por la UCO como líder de una trama de corrupción en Navarra desde 2015. Cerdán, que niega las acusaciones y asegura que no es su voz en los audios, fue encarcelado en Soto del Real. El juez Leopoldo Puente, que ha validado las grabaciones de la UCO, considera que hay indicios consistentes de su implicación y riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Aunque José Luis Ábalos y Koldo García también están involucrados, no han sido encarcelados, pues ya tienen medidas cautelares. La investigación sobre Cerdán está en una fase inicial, pero el juez ve pruebas claras de su participación en la adjudicación de contratos a cambio de sobornos.

Este lunes, todas las miradas estaban puestas en el Tribunal Supremo, en la sala donde el juez Leopoldo Puente esperaba a Santos Cerdán para escuchar sus explicaciones. La UCO le había señalado, en su contundente informe, como el presunto líder de una trama de corrupción que habría nacido en 2015 y en Navarra. Una trama que se basaba en el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública a empresas cercanas. Pero Cerdán, ha negado la mayor. Incluso le ha asegurado al juez, que no es su voz la que se escucha en los audios.

Finalmente, el juez Leopoldo Puente ha presentado un auto de prisión contra el que fuera el secretario de Organización y número tres del PSOE. Santos Cerdán debe entrar en prisión provisional y sin fianza. De hecho, antes de las 17:00 horas de la tarde de este lunes, ya estaba dentro del Centro Penitenciario de Soto del Real.

Sin embargo, la Unidad central Operativa de la Guardia Civil no solo ha señalado con sus informes a Cerdán. Para ellos, hay más que indicios de que era un triángulo en el que también estaban José Luis Ábalos, como el hombre en el poder; y Koldo García, como el gran conseguidor. Y es aquí donde encontramos la primera diferencia, pues ningunos de los dos fueron enviados a prisión tras declarar ante el mismo juez. En el caso de Ábalos y de Koldo, el magistrado Puente consideró que con mantener las medidas cautelares que ya sufrían, como la retirada del pasaporte y la declaración cada 15 días en sede judicial, era suficiente.

Por ello, nos preguntamos, ¿por qué Leopoldo Puente decide que Cardán entre en la cárcel y Ábalos y Koldo no? laSexta desgrana el auto de prisión y todo lo que sabemos del caso Cerdán-Ábalos-Koldo para responder a esta cuestión clave.

Lo primero es aclarar que la figura de Santos Cerdán es muy reciente en la investigación del caso. En un principio, todos los indicios se centraban en el exministro Ábalos y en su asesor, Koldo García. No fue hasta la presentación del ya famoso informe de la UCO, hasta que se empezó a considerar a Cerdán como investigado en la causa. Ha pasado tan poco tiempo que todavía no se ha podido llevar a cabo la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial.

No ha sido objeto tampoco de un registro domiciliario, como sí lo han vivido, y hasta en varias ocasiones, tanto Koldo como Ábalos. Hay que recordar que Santos Cerdán era Diputado del Congreso y, por lo tanto, una persona aforada. Esos sí, ahora ha perdido esta condición, pues varios días después de conocer su imputación oficial, entregó su acta de diputado y dimitió de todos sus cargos. Por todo ello, el juez ha considerado que la instrucción del caso sobre Cerdán se encuentra en un momento muy inicial, aunque, al mismo tiempo, entiende que ya existen indicios con relación a su eventual participación en los hechos que se le atribuyen. De hecho, habla de "indicios muy consistentes".

En resumen, no se ha podido investigar en profundidad a la figura de Cerdán en la trama, ni ha sido objeto de un registro domiciliario ni de una investigación patrimonial en profundidad. Por todo ello, el juez ha decretado su entrada en prisión escuchando lo ya pedido por la Fiscalía. Entiende que puede haber riesgo tanto de fuga como, sobre todo, de destrucción de pruebas.

Además, el magistrado ha visto indicios muy claros que apuntan a José Luis Ábalos, en su condición de ministro, como el hombre influyente que encomendaba "la gestión concreta de las adjudicaciones a su asesor Koldo, quien, "aunque en principio carecía de toda competencia en esta materia, era el que, sin embargo, se interesaba personalmente, en contacto directo y frecuente con el Director General de Carreteras y con la Presidenta de ADIF, por la directa gestión de las adjudicaciones.

Y es que, el juez Leopoldo Puente ha dado total validez a las grabaciones incautadas por la UCO. Audios, que hemos ido conociendo y a las que ha tenido acceso laSexta, en las que se escucha hablar a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. A los tres hombres que conforman el supuesto triángulo de corrupción para el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obras públicas a empresas como Servinabar o Acciona.

Concretamente, así lo entiende el magistrado. "No se advierte, en definitiva, razón alguna, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento de la investigación, para cuestionar que las mencionadas grabaciones se corresponden con conversaciones efectivamente producidas, cuyo contenido resulta en extremo elocuente, --tanto que en una de ellas el propio don Santos reprocha a don Koldo con insistencia que de esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe--". Porque así se puede leer en el auto de prisión. Es decir, el juez no se cree las explicaciones que ha dado este lunes Cerdán, que asegura que no se reconoce en esos audios.