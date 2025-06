Ábalos revela que la UCO ha clonado varios de sus dispositivos en el registro de su casa: "Espero que esta pesadilla termine"

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo un registro de diez horas en la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia, un registro en el que se han clonado varios dispositivos de Ábalos, algo que él mismo ha confirmado a los medios de comunicación presentes en el portal de su vivienda.

El exministro ha presenciado un registro que ha comenzado a primera hora de la mañana de este martes en el marco de una investigación contra él abierta por el Tribunal Supremo dentro del caso Koldo. Pasadas las 16:30 horas, los agentes han salido del edificio con cajas que han depositado en varios vehículos antes de marcharse del lugar.

Una vez finalizado el registro, José Luis Ábalos ha atendido a los medios de comunicación presentes en su portal, lamentando que ya sufre una "condena social" y un "juicio paralelo" que han acabado con su reputación "destrozada".

"Espero que haya alguna reflexión algún día en nuestro país sobre los juicios paralelos y deshumanizar a las personas. En mi caso han sido bulos, mentiras... La condena ya la tengo: es no tener pasaporte, es tener que ir cada 15 días al juzgado. Espero que esta pesadilla termine. Casi todo será irreparable", ha criticado.

"Hay más sospechas que indicios"

Ábalos ha dado todo lujo de detalles acerca de este "delicado" registro, desvelando que ha sido la propia Guardia Civil quien ha contactado con él para darle los detalles del registro. "La intervención ha sido mínima y muy profesional", celebra. Los dispositivos que los agentes han clonado, según Ábalos, son su teléfono personal y dos memorias digitales.

"Para confirmar sospechas e indicios este registro no sirve. No sé si para otras cosas. Espero que la intimidad de uno no se vea. He llegado a ver en informes la foto de mi última boda... Espero que esas cosas se respeten", ha añadido. Preguntado por el "movimiento de cajas" que se ha producido durante el pasado fin de semana en su vivienda, Ábalos se ha reído y ha afirmado que su exmujer ha vendido su vivienda, está haciendo su mudanza y le ha devuelto sus pertenencias, las cuales eran "muebles y cuadros".

El exministro considera que "hay más sospechas que indicios" en este proceso. Se trata del primer registro de la UCO en una propiedad del exministro, investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho.